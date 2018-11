Cabrera: "De Krypteia me fío si viene con un maletín con cinco millones de euros"

huelva24.com

Martes, 13 noviembre 2018

El presidente de la Federación de Peñas, José Antonio Cabrera, habló con claridad de la realidad del club. En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por el portal albiazules.es, aseguró que "estamos de nuevo en una situación límite. Vivimos en el día de la marmota hace ya muchos años, pero empezamos a tener un hartazgo y cansancio, y creo que es necesario ponerle al gato el cascabel, y decir cifras y que se va hacer con el Recreativo de Huelva. Por eso nosotros el miércoles pasado tuvimos esa reunión de presidentes de peñas y por unanimidad decidimos exigirle a la propiedad, en este caso el Ayuntamiento, que se haga frente al pago de la plantilla y trabajadores con esas nóminas que les deben, fundamentalmente para buscar esa estabilidad y que no influya en el devenir deportivo de una plantilla que creo que podía dar más de sí, y tenernos en la zona alta de la clasificación. Y también exigirle al Ayuntamiento un plan de estabilidad, de aquí al final del año, para que desde el punto de vista institucional tengamos la posibilidad de seguir remando y cumpliendo años".

Con respecto a su grupo recordó que "recientemente estuvimos hablando con el alcalde, como también lo estuve la semana pasada varias veces. Les solicitamos reunirnos, la junta directiva de la Federación de Peñas al completo , para hablar de todos estos acontecimientos y para nos cuente que proyecto de viabilidad tiene para los próximos meses".

También comentó que "tras todo lo que acontecido, entiendo que el alcalde tenga que hacer las declaraciones que crea pertinentes. Si no es esta semana, la semana siguiente y en el más breve plazo de tiempo posible. Esto ha generado ansiedad y nerviosismo en la plantilla y en el aficionado, que es el que quizás esté más agotado en este tiempo".

Asimismo añadió que "se ha intentado vender el Recreativo de Huelva tres veces y no ha venido nadie con opciones reales de comprar, con dinero. Cuando se habla de mecanismos... Para mí los mecanismos son 2,5 millones de euros que son necesarios para poder terminar esta temporada. Y otros 2,5 millones el año que viene. Yo estimo que para vender el Recreativo de Huelva, hay que vendérselo a quién traiga 5 millones de euros en 'cash'. Lo contrario es muy arriesgado".

También avanzó que "el balance de esta temporada, la 2018/2019, va a ser de 2 millones de pérdidas. Si contabilizamos que tenemos que pagarle a todos los extrabajadores. Están llegando sus reclamaciones por orden judicial, un total de 700.000 euros y que son necesario sumarlos a los 500.000 de la Federación Andaluza, suma y sigue. Al final de año y cuando te das cuenta son 2 millones de euros. Al Recre le vale el 'cash y al Recreativo de Huelva solo le vale 2 millones de euros para la temporada y para la próxima, y si no ascendemos, seguramente estaremos en un déficit de casi 2 millones. Hay que hacer frente a pagos de manera ineludible. El que quiera comprar el Recreativo va a tener que venir con un maletín con 5 millones de euros".

Decisiones de la reunión de la Federación de Peñas

En cuanto a las decisiones tomadas en la reciente reunión en la Federación de Peñas, José Antonio Cabrera dijo que "la Federación ha decidido, en una decisión histórica, reunir a todos los abonados mayores de 18 años del Real Club Recreativo de Huelva para hablar y votar muchas cosas, y muy importantes. Evidentemente no somos la propiedad y no tenemos poder de decisión, pero si es hora que por primera vez en la historia del Recreativo se llame a los abonados no para pedir dinero ni para que se paguen abonos o una campaña de salvación, sino para que se decida allí, en la asamblea de todos aquellos abonados que quieran venir, cuestiones muy importantes como la venta del club o exigir un plan de viabilidad a la propiedad, que no solamente tenga que ser la Federación sino la masa social. Cuando se tiene una masa social que decide una serie de cosas, el que no vaya luego no se puede dedicar en un bar ni en un Twitter a quejarse. Has tenido la oportunidad de ser escuchado y de decidir con tu voto en la serie de cuestiones que vamos a llevar a votación. Eso tendrá que ser escuchado por la propiedad, por el consejo de administración y por toda Huelva. Creo que es el momento de darle voz y voto a esta afición sufrida, que creo que ha aguantado lo que no aguanta ninguna afición. Y creo que es el momento que la afición acuda en masa y que se pueda votar una serie de cosas, y que se le de voz y voto. Es el momento".

Para Cabrera, "hay dos alternativas. Venderle el Recreativo de Huelva a alguien que traiga millones de euros, que traiga liquidez o bien que el Ayuntamiento tenga que buscar el dinero necesario para ello. La venta a gente que traiga dinero, esos 5 millones de euros, o que el club se quede en manos de Huelva y quedarse como está actualmente. De Krypteia me fío si me trae el dinero".

A este respecto el rocianero dijo que "desde el Ayuntamiento nos han dicho que la gente que ha venido no lo ha hecho con el músculo financiero suficiente y hay miedo de volver a caer en error que se cayó antes. Hay temor de que se venda el club a alguien sin el dinero necesario. Y si no viene nadie a comprar al Recreativo solo nos quedan dos alternativas, que desaparezca el club, lo cual sería una barbaridad y no entra en la cabeza de nadie, y la otra sería que la propiedad presente un plan de viabilidad donde se tiene que presentar un dinero. Como ya he valorado, 2 millones de euros. No es fácil porque hay que encontrar la forma jurídica".

Finalizó sus declaraciones dejando claro que "si no hay venta la solución tiene que salir de las arcas públicas", pensando también en el papel de la afición: "Una disminución y ampliación de capital hay que hacerla, sí o sí. Y cuando se haga la ampliación de capital a lo mejor hay que convocar a Huelva. Pero ya al aficionado se le ha exprimido demasiado, todo lo que se le podía exprimir. A lo mejor 4.000 abonados pudieran poner 1.000 euros cada uno, pero hoy por hoy es una utopía".