El legado que nos deja Stan Lee

Sábado, 17 noviembre 2018 | Leída 6 veces

Lee dedicó su vida a construcción de historias, personajes y universos para el imaginario de Marvel Comics, donde trabajó desde 1961, cuando comenzó creando a Los 4 Fantásticos junto a Jack Kirby.



La extensa obra de Lee se caracteriza por dotar a los personajes de problemas reales, del día a día, en contraposición a otros superhéroes. Suya es la legendaria frase de "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", una máxima que él mismo se aplicó en su vida hasta sus últimos días.



Desde CulturaOcio.com han rescatado 10 frases del genio de Marvel para recordar el legado que dejó, no sólo a la cultura pop, sino al mundo en general.

SOBRE LAS IDEAS



"Tener ideas es lo más fácil del mundo. Todo el mundo tiene ideas. Pero tienes que coger esa idea y convertirla en algo a lo que la gente responderá. Eso es lo verdaderamente difícil".

SOBRE EL OFICIO DE ESCRIBIR

"El único consejo que alguien te puede dar es, si quieres ser escritor, sigue escribiendo. Y lee mucho. Léete todo lo que puedas".

SOBRE SU LEGADO



"Todo lo que pensaba cuando escribí mis historias era 'espero que éstos cómics se vendan para seguir trabajando y poder pagar el alquiler. Nunca, ni en un millón de años, podría haber imaginado que se convertiría en lo que ha evolucionado hasta nuestros días. Nunca jamás".

SOBRE MARVEL

"Marvel es una cornucopia de fantasía, una idea descabellada, una actitud deslumbrante, un escape de la monotonía y la prosaica. Es un festín fortuito para la mente, el ojo y la imaginación. Una celebración letrada de creatividad desenfrenada, junto con un toque de rebelión y un deseo insolente de escupir en el ojo del dragón".

SOBRE LA SUERTE

"La suerte es una puerta giratoria, solo necesitas saber cuándo es el momento de cruzarla".

SOBRE SUS PERSONAJES



"Sólo porque tengas superpoderes, eso no significa que tu vida amorosa sea perfecta. No creo que los superpoderes necesariamente signifiquen que no habrá problemas de personalidad, problemas familiares o problemas económicos. Intenté escribir personajes que son seres humanos que también tienen superpoderes".

SOBRE EL AMOR

"Sólo hay uno que es todopoderoso, y su mayor arma es el amor".

SOBRE EL FUTURO



"No sé dónde demonios estaré dentro de cinco años. Puede que produciendo películas, puede que en una esquina vendiendo manzanas. No lo sé, pero de momento estoy teniendo mucha diversión".

EXCELSIOR

"Ya sabes, mi lema es Excelsior. Esa es una vieja palabra que significa 'hacia arriba y hacia adelante para una mayor gloria'. Está grabada en el sello de Nueva York. Sigue siempre avanzando. Y si llega la hora de irse, es la hora. Nada dura para siempre".

DESPEDIDA

"Y ahora, hasta que nos volvamos a encontrar... ¡Que las bendiciones de Asgard se derramen sobre ti!"