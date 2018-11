"Tiene que haber una auténtica debacle para que no sigamos estando bien los próximos meses", señala Antílopez

Agencias

Martes, 13 noviembre 2018 | Leída 8 veces

Consolidan su propuesta con el álbum 'Dibujo libre'

Un estilo personal que ellos denominan 'Chiripop Absurdo Depresivo con Catarsis Tragicómica' y que ha ido "expandiéndose poco a poco y boca a oreja", tal y como apunta a Europa Press José Félix, mitad de este dúo onubense que debutó discográficamente en 2010 con su primer álbum, pero que ya tenía un amplio recorrido previo.

"Es flipante porque este crecimiento además ha sido orgánico, nos han ido llamando de los sitios al saber de nuestra existencia", añade Miguel Ángez Márquez, dejando de nuevo la palabra a su compañero: "Siempre vamos ganando seguidores en todas las redes sociales, que son el auténtico boca a oreja de ahora. Y ser diferentes nos sale de forma natural".

Siguiendo en esta línea, apunta José Félix que ellos se ven como algo "gourmet, pero no por caros", sino porque pueden ser un "producto asequible a la par que atractivo, de los que te dejan con un buen sabor de boca". Y sobre su dicotomía entre canción de autor o pop, sentencia Miguel Ángel que se ven más en la segunda opción, "porque además eso abarca muchos más estilos" y es algo que ocurre con su música, tan difícil de clasificar.

Canción de autor

Concede Miguel Ángel, en cualquier caso, que hay toda una nueva generación que está renovando y aupando a la canción de autor más convencional, con nombres tan diversos en sus propuestas como El Kanka, El Niño de la Hipoteca, Pedro Chillón, Alberto Alcalá, Carmen Boza o Rozalén, por citar algunos.

"Parece como si la canción de autor hubiera vuelto, pero eso no es del todo justo", aclara, destacando además que todos esos nombres mencionados "no han parado nunca", igual que ellos mismos y otros con los que no se identifican tanto como "Marwan, Andrés Suárez o la gente de Libertad 8, que son como más lánguidos o romanticones".

Y aún remacha este análisis del panorama Miguel Ángel: "Nos gusta subirnos al escenario con otra pose. La canción de autor necesitaba quitarse un par de legañas, estaba recién levantada y había una generación ahí para aprovecharse. Las redes sociales son las que más nos han ayudado".

Tercia entonces José Félix para destacar que todos ellos han vivido la "transición de la supuesta decadencia discográfica", de la que se salvaron gracias a internet, que les sacó "del olvido total". "Si hubiera sido por las grandes multinacionales nosotros no estaríamos. Hemos sido los artistas los que nos hemos mantenido por pura constancia en la peor etapa de la industria", remata.

Sentido del humor

La propuesta de Antílopez tiene sus propias características diferenciadoras y cuenta con el sentido del humor como una de sus principales armas. Algo que "no es impostado", como asegura Miguel Ángel, quien agrega: "Empleamos estrategias de comedia en nuestras actuaciones. Nos preocupamos por usar técnicas para llamar la atención en el escenario, pero intentando dejar un contenido o un mensaje. No nos dejamos llevar por el chiste fácil".

Resalta, asimismo que intentan "ser atractivos y dar que pensar", al tiempo que defiende el poder del humor afirmando que es un vehículo a través del cual "los mensajes más trascendentales entran entre las risas como un cuchillo".

En lo que se refiere a sus canciones, afirma Miguel Ángel que son un "grupo muy castizo" por sus propias influencias, y recuerda: "Yo tenía un sueño de jovencito, que era tener discos a la altura de Kiko Veneno, Los Piratas, Silvio Rodríguez, La Cabra Mecánica o Joaquín Sabina. Todo en español, aunque escuchaba mucha música extranjera".

Gira constante

Se muestran ambos encantados con la cantidad de recitales que están teniendo desde hace ya varios años y con todo lo que tienen por delante, con fechas "todos los fines de semana hasta que termine el año". "Después de las navidades seguimos hasta el verano para llegar a los festivales", anticipa José Félix, quien además pone en valor que tienen dos formatos, como dúo y con banda completa, lo cual también les da versatilidad y les abre puertas.

También se muestran de acuerdo los dos en que su objetivo es tener una "carrera larga", con José Félix apuntando que "lo ideal es no estar de moda porque a partir de ese momento tienes los días contados". "Puede en un momento dado haber un boom, una marca nueva o lo que sea, pero luego la gente empieza a hacer su propia opinión. Dentro de poco va a volver la moda de las melenas ochenteras y las peluquerías que te rapan por los lados cerrarán y tendrán que buscarse otro rollo", lanza entre carcajadas.



Por último, habla de nuevo Miguel Ángel para concluir haciendo balance del momento actual de Antílopez: "Si terminara el año hoy ya sería un buen año. Tenemos fechas potentes hasta final de 2018 y planes para 2019 -detalles en www.antilopez.tv/conciertos-. Tiene que haber una auténtica debacle para que no sigamos estando bien los próximos meses".