García Zambrano: "Eurosamop por contrato tiene la mayor parte del trabajo de la búsqueda de recursos económicos para el club"

Martes, 13 noviembre 2018

José Antonio García Zambrano, consejero del Recre, ha aludido esta mañana, en la sala de prensa del Nuevo Colombino, a varias situaciones de la compleja actualidad económica albiazul, comenzando por la próxima convocatoria de una Junta de Accionistas que ya lleva varios años sin celebrarse. "Se están ultimando las auditorías siguientes al ejercicio 14/15, que ya sabemos que es la que ha dado más problemas a la hora de hacer una reformulación de cuentas y tener esa temporada como punto de partida para las siguientes. Esperamos convocar la Junta de Accionistas antes de final de año, aunque no doy fecha exacta porque estamos a expensas de lo que nos digan los auditores. El trabajo ha sido arduo y no ha sido fácil respecto a esa temporada 2014/15. Ya sabíamos anticipadamente la complejidad. Había ausencia de documentación que o no se entregaba no estaba en las oficinas del club", destacaba.



"La auditoría forense está terminada, pero ahora hay un deber de comunicación mútuo entre los auditores que tiene el club y los que han hecho la auditoría forense y de momento no se puede hacer público el resultado en tanto en cuanto no esté ese tema resuelto. Nosotros no tenemos todavía el informe encima de la mesa y lo están tratando los auditores", explicaba sobre la ansiada auditoría forense.

Sobre algunas de las causas que han provocado los impagos actuales de entre dos y tres meses, el consejero añadía que "respecto a las ejecuciones que están viniendo del Juzgado de lo Social eran previsibles porque teníamos identificadas cuáles eran. Lo que no esperábamos eran que llegaran todas prácticamente en el mismo mes una detrás de otra, lo que nos ha dejado las cuentas del banco prácticamente sin fondos ningunos. No nos han dejado margen de maniobra ninguno entre septiembre y octubre para poder ir atendiendo pagos tan perentorios como por ejemplo son las nóminas de los trabajadores. Seguimos teniendo constancia de que hay procedimientos que todavía están por venir y esa dificultad la vamos a tener de aquí hacia adelante. Va a ser un caballo de batalla de este consejo de administración".

En cuanto al comunicado de la semana pasada en la que criticaban a Eurosamop, García Zambrano explicaba que "hay que tener en cuenta que existe un contrato de gestión por parte de Eurosamop que contempla la gestión integral de lo que es la realidad presupuestaria, social e institucional del club. Lógicamente si se le hace ver que el hecho de que la plantilla tenga un sobrecoste puede conllevar el peligro de que no se puedan atender los pagos porque no genere el club los suficientes recursos. Esa es una de las diferencias que hay con esta empresa".

De hecho, considera que Eurosamop es la principal responsable de buscar ingresos económicos en el Decano: "Desde el consejo de administración se está trabajando denodadamente en la búsqueda de recursos para que lo antes posibles podamos cumplir con los pagos no sólo de la plantilla y de los trabajadores del club sino también de Hacienda y de la Seguridad Social, porque eso es responsabilidad de este consejo de administración, y los más interesados para cumplir con este tipo de pagos somos nosotros. Eurosamop por contrato tiene la mayor parte del trabajo de la búsqueda de recursos económicos para el club, e igualmente nosotros no estamos de brazos cruzados y también estamos buscándolos por donde sea. La propiedad trabaja por su lado y nosotros por el nuestro porque también somos responsables de los pagos".

Del cónclave del pasado viernes entre el entrenador, José María Salmerón, con los capitanes y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, decía que "la reunión fue entre la propiedad, el cuerpo técnico y los capitanes del equipo y el consejo no estuvo presente. El Ayuntamiento sabemos que pidió tranquilidad y dijo que se está trabajando para darle solución a esta situación. Nosotros en otras ocasiones nos hemos sentado con el míster y le hemos explicado la gestión interna de esta situación, pero en esta ocasión se sentó el propietario con ellos".

Por último, García Zambrano aludía al Trofeo Colombino señalando que "de momento hay un compás de espera porque el césped no anda muy bien todavía, pero deseamos que se celebre sí o sí antes de que acabe el año porque no puede ser de otra manera".