Consejos para el Black Friday

No hay que olvidar que ese día, el 23 de noviembre, y también el 26 de noviembre, Ciber Monday, se podrá acceder a ofertas muy interesantes en artículos de decoración, moda y, especialmente, en tecnología, la principal categoría en volumen de búsquedas en este período de compras. Además, las previsiones para el Black Friday apuntan alto. Esta iniciativa generará este año 1.300 millones en ventas ‘online’, un 13% más que en 2017, según conclusiones extraídas del evento ‘Cómo poner en práctica estrategias digitales con éxito para el Black Friday’, organizado por Making Science, y que contó con la presencia de representantes de Black Limba, Decathlon, Habitísimo y Google.

Sin embargo, antes de lanzarse a comprar, la compañía de Defensa Jurídica, ARAG, detalla una serie de consejos prácticos para no gastar más de lo debido, comprar de forma segura y sacar el máximo partido a esta cita:

1.- Los productos que se adquieran deben tener bien indicado, de forma clara y accesible, los siguientes puntos: características, información sobre la empresa vendedora, precio final, formas de pago, plazos de entrega y su política de cambios y devoluciones. Además, apunta ARAG, las tiendas deben indicar junto al precio rebajado el último importe con el descuento más bajo del último mes.

2.- Política de cambios y devoluciones. Los abogados de la entidad indican que “si no estamos satisfechos con lo que hemos comprado, tenemos como norma general un plazo de 14 días naturales para devolverlo”. No obstante, existen ciertos productos que una vez comprados y desprecintados no se pueden devolver, como: grabaciones sonoras o de video o programas informáticos. Si el vendedor no nos ha informado anteriormente de manera adecuada, el plazo de 14 días se ampliará hasta 12 meses.

3.- Muchas compras que se realizan el día del Black Friday y del Ciber Monday se hacen a través de Internet. Es importante que el consumidor compruebe que se trata de una página segura. Para empezar, fijarse si aparece un ‘candado’ en el navegador, eso significa que estamos realizando una transacción segura, revisar que utiliza una plataforma ‘https’ y fijarse en las condiciones de la página (gastos de envío, plazos de entrega, devoluciones).

4.- Pero siempre es aconsejable guardar un registro de las transacciones, por ejemplo, detalles de la página web, copias de los emails enviados y recibidos, una imagen del producto y del precio publicitado, así como de la página donde se confirma la transacción.