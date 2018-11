SOS Bebés Robados Huelva formaliza el recurso de casación ante el Tribunal Supremo

Martes, 13 noviembre 2018 | Leída 5 veces

Ve "absurdo" la prescripción a los 15 años

Lo novedoso de este recurso de casación es que es un camino diferente desde el punto de vista jurídico desde que la Audiencia Provincial de Huelva decidiera en pleno de 2012 (hace ahora justo 6 años) unificar criterios y declarar prescritos todos los asuntos judiciales por el paso del tiempo (15 años) contados desde que el supuesto bebé robado naciera.

La Asociación siempre ha mantenido que el cómputo debe hacerse desde que la persona tiene conocimiento del hecho, para que no exista indefensión judicial y pueda defenderse ante los tribunales, pues considera "absurdo" que el plazo de los 15 años comience desde el nacimiento de la persona pues nadie está capacitado desde que nace hasta que cumple 15 años a desarrollar un procedimiento judicial por inmadurez personal y desconocimiento de que es un bebé robado.

La Audiencia Provincial piensa lo contrario y es entonces cuando la batalla judicial cobra un rango diferente. Es sabido que las Audiencias Provinciales tienen independencia y pueden tener opiniones dispares sobre un mismo tema. Es el Tribunal Supremo quien debe unificar criterios para que esto no ocurra, y aquí está el problema. La Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite acudir a simple vista al Tribunal Supremo pues no contempla recurrir en casación un Auto de archivo de la Audiencia Provincial. Es decir, la ley frena el camino a Madrid en este tipo de asuntos y es una lástima porque no podemos saber hasta hoy qué opinión tiene el Tribunal Supremo sobre el cómputo de la prescripción de este delito.

Pero puede que esto cambie, pues la Asociación Bebés Robados Huelva es pionera en alcanzar la vía del Supremo a través de “otra puerta”, algo nuevo en el panorama judicial español y que forma parte de un engranaje complicado de entender si alguien es lego en materia de derecho.

Podría resumirse de forma muy simple y global (para hacerlo entendible) en dos aspectos procesales,

1) La vulneración de la Constitución Española en su art. 21 en lo referente al derecho de todo ciudadano a una tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías legales, pues no olvidemos que los casos se archivan sin llevar a cabo ningún trámite legal, ni tan siquiera citar al denunciado, investigar los hechos, diligencias policiales … nada.



2) Por infracción de Ley, basando dicho motivo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en dos artículos de la misma Ley que, en supuestos concretos, permite llegar a recurrirse en casación (uno de los motivos es precisamente la prescripción).



- José Luis Orta: "La corriente del Tribunal Supremo en esta materia ha venido a decir que “hasta ahora la incapacidad de acudir en estos casos al Tribunal Supremo era considerado un error técnico del legislador que confundía apelación con casación. Desde el momento que existen los Tribunales Superiores de Justicia se abren otras puertas de acceso a la casación, hecho éste que se refrenda por el acuerdo del Tribunal Supremo en Pleno de 19 de diciembre de 2013 que admite la casación como instrumento más apropiado para recurrir el Auto que nos ocupa y que afecta además a cientos de familias en España por el asunto de los bebés robados. Y si el camino es la casación, la base es la infracción de Ley, que es el eje donde se apoya este recurso que hoy planteamos”.

- Esperanza Ornedo: "La presentación del recurso será un hecho que significará un antes y un después para la causa de bebés robados en Huelva, y que con suerte de ser admitido y resuelto a favor, podría llegar a convertirse en la solución definitiva para la investigación de los bebés robados de España. Un momento bastante importante el que atravesamos en nuestra lucha, ya que será determinante la decisión que tome el alto tribunal. Seis años peleando por un derecho que es de justicia, conocer la verdad, y del que se nos ha privado sin piedad ni consuelo, pues no podemos olvidar la forma en la que se nos ha tratado durante estos años, por el simple hecho de residir en una provincia donde los jueces han preferido obviar unos hechos atroces y una barbarie cometida durante décadas, no queriendo ahondar en un problema más que evidente, creando confusión, trabas y obstáculos que han llegado a paralizar el camino de la vía judicial y la verdadera justicia. Se supone que vivimos en un estado de derecho en el que los ciudadanos debemos estar protegidos y amparados por la ley y la Justicia. Ahora, sólo cabe esperar que el Tribunal Supremo dicte sentencia a favor de quien busca verdad, justicia y reparación, y que entienda de una vez por todas que estos delitos no deben prescribir, y mucho menos cuando el niño robado no ha sido conocedor de los hechos. No podemos permitir ni consentir que se archiven procedimientos de casos recientes en fechas que ni siquiera se han llegado a analizar ni a investigar. De nuevo, nuestro agradecimiento al Presidente de la Tercera Sección de la Audiencia Provincial de Huelva, José María Méndez Burguillo, por su implicación y colaboración en este complicado recurso de casación. Su aportación y conocimiento en este asunto ha permitido que cambiase nuestra suerte y que podamos llevar a cabo este paso tan importante que puede llegar a cambiar el rumbo de la investigación en esta difícil batalla rodeada de oscuridad".