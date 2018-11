El runrún: Multas prenavideñas con solera

Lunes, 12 noviembre 2018 | Leída 167 veces

Confidencial

Por lo tanto, podemos entender el enfado del protagonista de nuestro runrún, que se indigna cuando le entregan un buen manojo de multas correspondientes a infracciones cometidas seis o siete años atrás. Y al parecer, no el único. Las quejas deberían ir más por la forma que por el fondo, puesto que el interesado reconoce que se trata de multas de aparcamiento, pero no parece lógico que lleguen a sus responsables con tanto retraso. De hecho, lo que parece fastidiar más al multado es lo inoportuno del asunto, justo antes de Navidad, fechas tradicionalmente ‘gastosas’.

María Antonia Peña, 'influyente'. El suplemento Yo Dona del diario El Mundo ha publicado recientemente la lista de las 500 mujeres más influyentes y poderosas de España en el presente año 2018 y una de ellas, en el apartado de Educación, es María Antonia Peña, la rectora de la Universidad de Huelva, que va ganando peso paulatinamente y que es una de las pocas rectoras que aparece en la lista. Por quinto año consecutivo se elabora este listado con mujeres de todos los ámbitos. Del político al económico y judicial, pasando por la cultura, la moda, la cosmética o las tendencias. Así que hay que darle la enhorabuena desde estas líneas a Peña. Su presencia se debe, sin duda, a ser una de las pocas rectoras del panorama universitario español. De hecho, solamente cuatro de las cincuenta universidades públicas en España están encabezadas por una mujer –Pilar Aranda (Universidad de Granada), Margarita Arboix (Autónoma de Barcelona), Nekane Balluerka (País Vasco) y María Antonia–. En un informe sobre el asunto, El País recordó recientemente que no hubo una mujer en este puesto hasta 1982, y desde entonces apenas ha habido 15 más. Nada que deba extrañarnos si hasta 1910 no estuvo permitida la matriculación de alumnas en todas las carreras. Y si hay que felicitar a Peña por ello, no puede decirse lo mismo respecto a otra onubense, Fátima Báñez (la rectora lo es de adopción, ya que nació en La Línea), que no aparece en esta larga lista (que puede consultarse aquí) pese a haber sido hasta hace dos días, como aquel que dice, una de las mujeres más poderosas de España.

Bye, bye, Colón. Eso es lo que han debido pensar en Los Ángeles, que ha decidido cargarse –por lo sano, de raíz- la estatua de Cristóbal Colón que había en el centro de la ciudad, argumentando que el ‘genocida’ no merece tal reconocimiento. La revisión del tradicional reconocimiento que hasta no hace demasiado se le brindaba habitualmente al marino y su ‘gesta’ es cada vez más intensa, llegando en casos como el de Los Ángeles a eliminar una estatua que, no olvidemos, tiene réplicas en multitud de ciudades del mundo. ¿Borrarán todas ellas a Cristóbal Colón de sus calles? ¿Podría darse en Huelva, por ejemplo, una circunstancia similar? No parece probable, teniendo en cuenta además que la que la ciudad onubense le dedica es relativamente reciente, cuando ya estas teorías ‘revisionistas’ comenzaban a adquirir relevancia, lo que si embargo no supuso un problema entonces. ¿Lo será más adelante?