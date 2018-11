Óscar Romero dice que "son lo mismo Krypteia y Eurosamop" y que ésta hace "una labor brutal en el club"

huelva24.com

Recreativo

18.26 h. El presidente ejecutivo de Krypteia Capital resalta que garantizan que "no haya ningún problema financiero en el club de aquí al 30 de junio con un aval bancario de 2 millones de euros". Apremia al Ayuntamiento de Huelva a seguir negociando: "No es una cuestión de dejar pasar una reunión cuando la podemos hacer mañana por la tarde”. Señala que "cuando nos han rechazado en los anteriores pliegos, sobre todo en el segundo, no es por una cuestión de solvencia económica" y que "no hay auditorías por lo que hay una serie de riesgos que necesitan aclararse".

Óscar Romero, presidente ejecutivo de Krypteia Capital, intervino en la sobremesa de este lunes en la tertulia recreativista de ‘Ser Deportivos Huelva’, confirmando que su grupo se reunió con el alcalde y con representantes de Eurosamop el miércoles pasado. En declaraciones recogidas por Albiazules.es expuso que “nuestra sensación, nuestro ‘feedback’ de esa reunión es que el club necesita a corto plazo, hablo en los dos o tres próximos meses, decidirse y ver qué es lo que va a pasar con las diferentes vías que hay encima de la mesa. Y una de esas vías es un posicionamiento nuestro. Un planteamiento económico, que se resume básicamente en que damos estabilidad financiera para toda la temporada. Los famosos mecanismos , que ya se plasman en algo que es garantías, en avales... Y esas garantías o avales lo que tratan de transmitir es que lo que queda de temporada, hasta el 30 de junio, no va haber ningún tipo de problema o de tensión de liquidez o financiera en el club“, comentó.

En cuanto al compromiso de Krypteia de garantizar la estabilidad del club pasado el 30 de junio, si finalmente se hicieran con el club, declaró que “obviamente nuestro compromiso no es solo hasta final de temporada. Nuestro compromiso es claro, cada proceso tiene sus pasos. Nosotros queremos, desde un principio, ser propietarios y desgraciadamente en los dos anteriores pliegos no hemos podido quedarnos con el club porque hemos sido excesivamente conservadores. Ahora hemos dado un pasito más adelante, con la mentalidad de ser propietarios y garantizar que durante los próximos meses, y con un proyecto a medio plazo, demos las garantías necesarias que necesita el club para que no tenga que volver a pasar lo que ha pasado en la última semana. Que existan impagos y que eso se pueda transmitir a nivel deportivo en una deficiente evolución del club“.

Cuestionado por la solvencia económica de Krypteia y si este puede ser motivo de desconfianza, Óscar dijo que “a lo mejor no hemos sabido transmitir correctamente la situación. Cuando nos han rechazado en los anteriores pliegos, sobre todo en el segundo, no es por una cuestión de solvencia económica. Eso lo sabe todo el mundo que se ha sentado con nosotros, que no lo hemos permitido ni lo vamos a permitir que se ponga en duda porque no es cierto. Se nos rechaza en el segundo pliego por una cuestión que no nos podemos de acuerdo con el tema de la cláusula de pasivos ocultos. Y eso es lo que dice el interventor de la mesa, no nos dicen que no seamos solventes ni que seamos dudosos. Ustedes han puesto una clausula que no la aceptamos, están en su derecho de rechazarnos y hay que aceptarlo. No es una cuestión de solvencia sino de voluntad. Nosotros hemos prestado unas condiciones económicas en los anteriores pliegos y ahora hemos mejorado esas condiciones. Pero nuestra postura con los pasivos ocultos no lo vamos a cambiar porque es necesario en las actuales condiciones del club. No hay auditorías por lo que hay una serie de riesgos que necesitan aclararse. Es más, después de las últimas conversaciones que hemos tenido se está puliendo este asunto. Por eso hemos dado este nuevo paso. Creemos que esto es sencillamente salvable y que en las actuales circunstancias del club, lo que se necesita es salvar la viabilidad económica, no solo esta temporada.. Sino también en las próximo cinco, seis o siete“.

De la postura del Consistorio en las negociaciones con su grupo, éste comentó que “es una cuestión de confianza de todas las partes. Visto desde la perspectiva del tiempo, hemos cometido errores de comunicación e incluso algún error de movimiento que no era el correcto. Eso puede generar desconfianza, para eso hay que sentarse, hay que hablar y por eso era importante en la reunión de la semana pasada, o la de hace dos semanas, seguir hablando y seguir hablando. Nosotros tenemos clara una cosa, queremos el club porque creemos que es un activo que puede rentabilizarse de una forma muy importante. Eso lo tenemos claro, con los acuerdos que tenemos con las televisiones y con la Liga de Fútbol Profesional. Tenemos la posibilidad de generar muchos recursos y si se nos exige, como viene en el plan financiero que presentamos en el segundo pliego, un escenario de tener que hacer una ampliación de capital de 6 millones para el año que viene lo aceptamos. Y si ahora necesitamos 2 millones para acabar la temporada, lo aceptamos. Hay que buscar la fórmula y eso se consigue sentándonos todas las partes y diciendo qué necesidades hay. y dando pasos como el de dejar de hablar con abogados e interlocutores. Hay que sentarse y hablar de forma clara, como que el club no tenga el riesgo de desaparecer. Y eso es muy sencillo, o entra capital privado o entra capital público. Esas dos vías hay que explorarlas, yo lo entiendo y es completamente legítimo. Pero el tiempo empieza a ser ya un problema y a partir de diciembre o enero va a ser un problema importante dentro del club. No es una cuestión de dejar pasar una reunión cuando la podemos hacer mañana por la tarde“.

También refrendó que la oferta de Krypteia Capital “es garantizar que no hay ningún problema financiero en el club de aquí al 30 de junio. Con un aval bancario (2 millones de euros) que garantiza todos los pagos de aquí al 30 de junio y luego obviamente nos tienen que dejar trabajar para que la siguiente temporada podamos desarrollar el plan financiero que hemos presentado, que genera un mínimo de 1,8 millones de euros en recursos, al margen de los abonados. Es importante que el club, desde nuestro punto de vista, tenga la posibilidad de desarrollar todo el potencial que tiene. Tiene un potencial , que en el caso de estar en Segunda o en Primera División en un plazo de 10 años, pero es importante solventar el balance que tenemos detrás con una deuda importantísima y garantizar una serie de pagos a los acreedores en los próximos 10 años, incluido la propiedad, el Ayuntamiento“.

Tampoco mostró miedo ante posibles embargos que superan la cantidad a aportar en el aval. “Ahí está lo que se llama la gestión. Es muy importante la profesionalización y por poner un ejemplo, la Federación Andaluza en su momento exigía un pago y se llegó a un acuerdo con ellos que se iba a pagar en diciembre. Nosotros tenemos un acuerdo y lo teníamos con la Federación Andaluza de que no íbamos a pagar nada en dos años. Había que hacer un primer pago de 25.000 euros y luego le íbamos a dar un calendario de pagos en los dos próximos años. No es lo mismo poner 450.000 en diciembre que poner 25.000 en septiembre, 25.000 en diciembre, 25.000 en marzo.. Es una cuestión de gestión y de profesionalización, y de presentar alternativas a los acreedores. Lo mismo con el tema de los trabajadores. Lo que hay que hacer es buscar soluciones y no intentar, de prisa y corriendo, sacar de la manga una carta y que la otra parte se sienta molesta“.

Óscar Romero sorprendió a los presentes al asegurar que “Eurosamop y Krypteia son lo mismo. Aunque seamos sociedades diferentes, cuando Juanma dice ‘A’, pues nosotros sabemos que es ‘A’. No puedo decir nada más y cuando digo que somos lo mismo es que hemos hablado, y seguimos hablando tanto todos los días, en múltiples negocios, que lo que él diga va a ir a misa y lo que yo diga, yo entiendo que también va a ir a misa. Con Eurosamop, que está desarrollando una labor brutal en el club, con una actividad enorme dentro del club a la hora de buscar negocio y generación de recursos, y tramitando diferentes alternativas que puedan solucionar problemas a corto plazo en el club. En el caso de que nosotros estemos dentro del club, tenemos un acuerdo en el cual el contrato actual lo vamos a modificar, y lo vamos a adecuar a la nueva situación. Yo creo que esto va a ser en beneficio del Recreativo, ya que Eurosamop se encargaría del tema deportivo y nosotros al tema institucional y de gestión, y de marketing y empresarial“.

En cuanto a lo que adeuda el club a Eurosamop y Krypteia comentó que llegado el caso “esos 4 millones se los queda el club. Se van a convertir en acciones del club con una ampliación de capital, y por tanto la única forma que tiene Eurosamop, y Krypteia, de recuperar ese dinero es generando valor a esas acciones que actualmente valen cero“.

También habló de los planes de Krypteia más allá del 30 de junio, asegurando que “dentro del plan financiero presentado en el que se especifica que generaremos 1,8 millones de euros de recursos más los abonos. Por poner una cantidad, si generamos tres millones... La lógica empresarial es que parte de esa cantidad no vaya íntegramente a la estructura del club y la plantilla, sino que por prudencia se amortizaría deuda y se iría pagando a acreedores. Acreedores que no serían Eurosamop y Krypteia. Seríamos accionista y de esa forma iríamos revaluando el balance del club. En los próximos tres o cinco años, deberíamos tener una foto de saneamiento mucho más acorde a la actual“.

Preguntado por el consejo de administración, no dudó en asegurar que “no es ningún problema. El consejo, como cualquier órgano de administración, tiene que tomar decisiones y tiene que ser responsable. Tiene que ser independiente, ya que la propiedad tiene su medio que la Junta General de Accionistas y el consejo tiene que tomar sus decisiones. El consejo, en nuestra opinión, está remando a favor del Recreativo de Huelva y lo único es que no tiene los recursos que a lo mejor debería de tener. Pero con lo que hay, su labor es notable“.

Por último destacó que “el siguiente paso es esperar. Yo voy a estar aquí esta semana hasta el jueves, estoy buscando un a viviendo por la zona para las próximas fechas. Aquí vamos a estar para ver si las cosas pueden avanzar y hoy a la mañana las cosas iban avanzando. Se está trabajando en las cosas que se tienen que trabajar, los técnicos y los abogados“.