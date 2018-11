UGT impugna el convenio colectivo del campo onubense por "ir contra los intereses de los trabajadores"

Agencias

Firmado por la patronal Asaja y el sindicato CCOO

Así, UGT, tras conocer el convenio, firmado por la patronal Asaja y el sindicato CCOO, una vez ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ha presentado escrito de impugnación ante la autoridad laboral, así como presentará la correspondiente denuncia por conflicto colectivo.

De este modo, según ha informado en una nota de prensa, esta acción se debe a que el convenio, a su juicio, "conculca en algunos de sus artículos a la legislación vigente", sobre todo en lo relativo a "los empleados fijos discontinuos, vacaciones o trabajadores fijos".

Además, estiman que va "en contra de los intereses de los trabajadores al no respetarse el Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva, que "es ley entre las partes, en materia de incremento salarial, salario mínimo; revisión salarial; contratación; foros acción, etc".

"Nosotros, los trabajadores cumplimos y los empresarios deben cumplir", han remarcado los sindicalistas, que han lamentado "la escasa voluntad" de Asaja por mejorar el convenio colectivo "más bajo de España, máxime cuando el subsector más afectado y que supone dos tercios de los trabajadores afectados, el de los frutos rojos, estaba de acuerdo para esa mejora en la línea de lo que desde UGT estábamos planteando".

En esta misma línea, han criticado que "se haya despachado el convenio como todos los años, y no se haya tenido en cuenta la buena marcha del sector agroalimentario en general, y el de los frutos rojos, en particular".

Para UGT, "a Asaja le ha fallado al sector y a los trabajadores con una postura economicista, desfasada y que no ha dado satisfacción a nuestros planteamientos, pues es una subida salarial que, en la práctica no es del seis por ciento al no tener carácter retroactivo en 2018 (así se pone en el texto del convenio) y por otro lado, se empezará a aplicar económicamente en 2019, lo que, en definitiva, la subida será de un cuatro por ciento, resultando 1,33 por ciento en los 3 años".

Así las cosas, presentarán la denuncia ante el conflicto colectivo, y además tratarán de "negociar un convenio moderno y más acorde a las posibilidades del sector con UPA y COAG, las otras patronales del sector". De otro lado, van a iniciar, además, un proceso e información a los trabajadores para, si es necesario, comenzar las movilizaciones que sean necesarias para conseguir defender sus intereses.