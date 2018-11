Ruperto Gallardo: "Un alcalde no tiene que estar atento a si el césped se levanta o a si funciona la caldera"

R. U.

14.02 h. "Si ahora hay que poner dinero y decimos que no, ¿qué hacemos con los diez millones de euros que se han puesto ya en el Recreativo? ¿Los hemos perdido? Y si hay que poner dinero, tenemos que saber cuánto ponemos y para qué porque esto no puede ser un cajón de sastre y un pozo sin fondo", señala el concejal, que aboga por la venta "a personas serias" y por romper el contrato con Eurosamop.

Ruperto Gallardo, concejal no adscrito del Ayuntamiento, ha atendido este lunes a Cope Huelva y aludía a la delicada situación del Recre, en la que piensa que desde el Equipo de Gobierno no está habiendo transparencia y sí bastante falta de información. "Yo no hablaría del Ayuntamiento sino del Equipo de Gobierno, que creo que parte sí que está interesado del asunto del Recreativo, pero el resto no, o porque no les interesa, o porque no les corresponde o porque tienen otras cosas que hacer. Y el resto estamos muy perdidos. Yo sinceramente creo que no se está hablando claro. Pienso que les está viniendo encima algo que querían tener controlado y se están salvando porque los resultados todavía están acompañando aunque ayer tuvimos la mala fortuna de perder en Marbella", recalcaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Piensa que si el Ayuntamiento va a tener que seguir poniendo dinero en el club albiazul, las partidas deberían estar más claras y conocerse públicamente: "Si en su día el Equipo de Gobierno tomó la decisión de apoyar al Recreativo con el dinero que se puso, ahora mismo tendrá que decirnos si hay que poner más dinero o no, y tendremos que tomar una decisión. Se tome la que se tome será algo que unos les gustará y a otros no, pero al menos hay que tenerlo claro. Si ahora hay que poner dinero y decimos que no, ¿qué hacemos con los diez millones de euros que se han puesto ya en el Recreativo? ¿Los hemos perdido? Y si hay que poner dinero, tenemos que saber cuánto ponemos y para qué porque esto no puede ser un cajón de sastre y un pozo sin fondo. Nos gustaría conocer los presupuestos y saber hasta cuándo hay que poner dinero y cuánto".

Sobre los futuros pasos que debería dar el Decano, el concejal argumentaba que "por supuesto que hay que seguir intentando la venta con personas serias y con grupos financieros serios. El Ayuntamiento no puede quedarse con el Recreativo, y si quiere quedarse lo primero que tiene que hacer es zanjar el contrato con Eurosamop. Si el Ayuntamiento quiere gestionar el club, se tiene que quitar de intermediarios y gestionarlo con sus técnicos, con su personal o contratando profesionales. Un alcalde no tiene que estar atento a si el césped se levanta o no, o si funciona o no la caldera, ya que para eso tiene que estar Eurosamop. No puede gestionar el club una empresa que no está dando los resultados que esperamos. La venta sería lo ideal y ya el interventor nos dijo que había que vender sí o sí, pero por otro lado si vamos a tener que poner dinero y no viene nadie a comprarlo tendremos que gestionarlo desde el Ayuntamiento".

Por último, Gallardo hablaba de la petición de Mesa de la Ría indicando que "no tengo ningún inconveniente en que se convoque un pleno extraordinario para debatir la situación del Recre, pero no creo que esa no sería la solución, ya que creo que se convocaría de cara a las cámaras y de cara a que lo vean. Se gana más en una mesa sentados todos y sin tele ni micrófonos. Creo que el pleno para eso no sirve, pero si se convoca allí estaré para intentar transmitir nuestro pensamiento".