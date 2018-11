Almudena Gómez lidera una cosecha de siete medallas para el Huelva TSV en el Andaluz

M. A. F.

Domingo, 11 noviembre 2018

Judo

Gómez ganó en una categoría superior a la suya habitual, la de 52, pero por resultados ya pasa directa al clasificatorio en su peso. Tomó esta competición como preparación para el Campeonato de España Absoluto. “Gracias a todos los que me ayudan, pero sobre todo a Cinti García y a Santi Bernárdez Mazario por el día a día y por no dejarme tirar la toalla cuando veo todo perdido. Si permanecer en el barro te hace hundirte o curtirte... Solo depende de ti No sé qué soy, pero tengo claro que, pese a todo, una de mis virtudes es luchar hasta el final”, expresó en las redes sociales.