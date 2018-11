El mercado de los altavoces inteligentes

Agencias

Sábado, 10 noviembre 2018 | Leída 4 veces

tecnología

Amazon Echo, junto con Alexa, es uno de los últimos representantes de la categoría de altavoces inteligentes con asistente digital propio que llegan a España. Estos dispositivos integran el asistente digital Alexa, que ya se encuentra disponible en español. Amazon, que lanzó Alexa con Echo en Estados Unidos en inglés en el año 2014, ha tardado cuatro años más en llevar a cabo su lanzamiento en España. Para ello, la compañía ha asegurado que no solamente ha traducido su asistente de voz, sino que también lo ha adaptado a los diferentes acentos de España y lo ha dotado con información local como chistes, geografía y refranes. Dentro de la gama de altavoces de Amazon ya disponibles en España, se encuentra tanto el modelo Echo estándar (99,99 euros), con siete micrófonos, como otras dos versiones: Echo Plus, con un Hub integrado para gestionar dispositivos de otros fabricantes y para estancias más grandes (149,99 euros), y Echo Dot, un modelo de menores dimensiones y con menor potencia de audio (también más económico: 59,99 euros). A esto se suma Echo Spot (129,99 euros), el primer modelo de altavoz inteligente con pantalla integrada que llega a España de manos de un gran fabricante. Esta pantalla es redonda y de pequeño tamaño, orientada a ofrecer información adicional a la que proporciona Alexa por voz. La llegada de Alexa en español no afecta solamente a los dispositivos propios de Amazon, sino también a altavoces fabricados por otras marcas que emplean su asistente digital. En España, es el caso de compañías como Sonos, con su torre de sonido Sonos Beam; Energy Sistem, con la Energy Tower True Wireless; y Bose, con Home Speaker 500, Bose 500 y Bose 700, entre otros. Asimismo, otro gigante tecnológico como es Huawei ya ha anunciado que su primer altavoz inteligente, AI Cube, presentado en la pasada IFA, contará con Alexa como asistente digital para el control por comandos de voz. Huawei lanzará AI Cube en los próximos meses, aunque no ha especificado la fecha.

Google Home y asistente de Google

Antes de Amazon, el principal protagonista de la categoría de altavoces con asistente propio ha sido Google, que llegó a España con sus dispositivos Google Home y Home Mini el pasado mes de junio, por un precio de 149 y 59 euros, respectivamente. Google Home funciona con el Asistente de Google, con el que los altavoces inteligentes de los de Mountain View pueden realizar funciones como añadir recordatorios, informar del tráfico o controlar dispositivos del hogar inteligente como cafeteras o termostatos por comandos de voz.

Apple: HomePod y Siri

El 26 de octubre Apple hizo debutar en España sus altavoces propios HomePod, que funcionan con el asistente inteligente Siri. Los de Cupertino lanzaron su altavoz en Estados Unidos el pasado mes de enero, y nueve meses después llegarán a España. Los HomePod se venderán en el mercado español por un precio que partirá de los 349 euros, Se trata de un equipo de mayores dimensiones que Echo y Home, de 2,5 kilogramos de peso. Además de las funciones a las que permite acceder el asistente Siri mediante seis micrófonos para comandos de voz, HomePod se centra en las capacidades sonoras mediante su altavoz de graves de largo recorrido y sus siete altavoces de agudos incorporados. Presenta integración con Apple Music, mientras que Echo lo hacía como Amazon Music Unlimited.

Samsung: Galaxy Home y Bixby

En el futuro, Samsung se unirá a Apple, Amazon y Google con su altavoz Galaxy Home, un equipo anunciado en agosto en Nueva York durante su Samsung Unpacked que funcionará con Bixby, el asistente propio de los surcoreanos. Por el momento, Samsung solamente ha mostrado el diseño de grandes dimensiones y con tres patas de aluminio de su altavoz inteligente Galaxy Home.

Movistar Home y Aura

Más allá de los dispositivos de los grandes fabricantes, una compañía nacional como Movistar ha realizado también su incursión en los altavoces inteligentes. La encrucijada del mercado se completa con Movistar Home. Este dispositivo funciona con el asistente digital propio de Movistar, Aura, y salió al mercado con un precio de 79 euros. En este caso, Movistar Home sí integra una pantalla, al igual que Echo Spot, así como una cámara, y permite gestionar los servicios contratados con el operador.

Con toda esta gama de dispositivos, los altavoces inteligentes se configuran como un mercado que ya dispone de un amplio abanico de opciones entre las que elegir para los usuarios españoles, pero que se ampliará aún más cuando el resto de compañías, como Huawei y Samsung, vayan haciendo acto de presencia.