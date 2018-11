Padilla: "Equipos como el Recre devalúan la competición porque prometen sueldos altos que luego no pagan"

huelva24.com

El Marbella lleva tres derrotas seguidas y ocupa el puesto de 'play-out', por lo que su técnico podría estar jugándose el puesto en el choque ante el Recre, si bien se muestra tranquilo en ese sentido al indicar que "los jugadores están contentos con mi trabajo y están exigidos constantemente. El deporte es un oficio de resultados y todo el mundo te evalúa por ellos, pero no siento ningún tipo de presión y voy a salir a disfrutar y seguramente el domingo estaremos hablando de algo positivo y de una alegría con un triunfo".

Rafa Padilla, el técnico del Marbella aludía también al apartado deportivo e institucional del Recre: "Ellos también son un equipo que compite. En verano es fácil prometer y devaluar un poco la competición prometiendo sueldos altos que luego no se cumplen para optar a cierto nivel de jugadores, y eso evidentemente ahora se está viendo con equipos tipo Murcia o tipo Recre, que se están encontrando con problemas económicos para pagar. Equipos como nosotros que nos ceñimos a un presupuesto y que no pueden llegar a esas cantidades, tenemos lo que tenemos. Con todo, creo que tenemos una gran plantilla que le puede plantar cara al Recreativo. Es un equipo que empezó más combinativo que ahora. Es un equipo que puede tener la pelota y que es verdad que no arriesga en la primera parcela del campo, pero a partir de tres cuartos del campo tiene dinamita con Iago Díaz, Caye Quintana, Alberto Quiles o Lolo Plá. En las últimas semanas hizo bastantes cambios, pero tiene velocidad y de calidad y de individualidades va sobrado".