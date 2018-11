Diego Jiménez no rebaja el tono: "No vamos a consentir que nos deban dinero"

huelva24.com

La situación de la plantilla del Recreativo de Huelva ha saltado a la primera plana en la prensa deportiva. Así, la Cadena Cope en el programa 'Esto es fútbol' se hizo eco de todo ocurrido en el club decano en los últimos tiempos. Así, el capitán del Decano, Diego Jiménez, explicó, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "como ya dijimos en el comunicado, la plantilla decide exponer esto y ahora mismo estamos más tranquilos. Creo que el comunicado ha hecho efecto y ahora por lo menos vamos a tener información, que es lo que no teníamos. Ahora trataremos de pelear por lo que es nuestro y tenemos firmado. Son dos mensualidades las que se nos adeudan y hay gente que lo está pasando mal en la plantilla. Vamos a luchar por ello para que nos den una solución y esto tire para adelante".

En cuanto a posibles soluciones indicó que "no sabemos nada. El viernes tendremos la reunión con el alcalde y se expondrán todas las cosas que estamos exponiendo y que estamos pidiendo, que al final es lo nuestro, ya que es nuestro dinero. Es por lo que nos levantamos cada mañana, como cualquier trabajador español y que al final de mes tiene su dinero porque lo ha trabajado. Nosotros es lo que vamos a pedir. Vamos a pedir que tengamos unos campos dignos de entrenamiento, que tengamos unos campos para practicar un buen fútbol y es lo que se va a poner encima de la mesa".

Diego Jiménez dejó claro que "somos una plantilla joven, una plantilla que no vamos a consentir que se nos deban mensualidades. Creo que es una situación que no es normal en ningún club ni en ningún trabajo. Entonces, nosotros tenemos unos contratos firmados, que creo que deben de cumplir y que deben de llevar para adelante. Nosotros hemos decidido en la plantilla emitir el comunicado paras que se corte de raíz y nos den una solución. Queremos que esto vaya bien y también se encuentre una solución para los trabajadores, que nosotros convivimos con ellos día a día y sabemos que lo están pasando verdaderamente mal. Nosotros tenemos la fuerza de trabajar por nosotros y por ellos, los trabajadores. Nosotros somos los que tenemos que ver como cada día trabajadores lo pasan mal y viven un día a día fastidiado. Somos los que tenemos desinformación y somos los que tenemos que entrenar en condiciones que no son aptas, en campos donde el riesgo de lesión es muy alto. Por eso estamos peleando por lo nuestro, el mensaje que mandamos en el comunicado es lo que vamos a llevar a la reunión".

Respecto al comunicado lanzado por el consejo, en el que dejaba la puerta abierta a los jugadores que quisieran salir, el jugador del Decano dijo que "es una realidad. Ya han habido compañeros que lo han avisado. Cuando al final tú no recibes tus mensualidades es normal que la gente quiera salir a otras empresas o clubes donde si puedan recibir ese dinero. Es lícito, todos tenemos familia y cosas que pagar. Yo creo que todo el mundo quiere estar aquí y todo el mundo vamos a luchar por el escudo que estamos defendiendo. Pero si no recibes lo que está firmado es normal que la gente tome ese tipo de decisiones".

El defensa zamorano espera que en la reunión que tendrán este viernes con el Ayuntamiento "nos den más información. Queremos saber cómo está la situación, pero no nos va a valer que nos den solo información. Lo que necesitamos son soluciones y a corto plazo porque hay gente que lo está pasando mal dentro del vestuario. Esta situación no se puede alargar mucho más. Veremos a ver qué sucede este viernes".

Preguntado por Eurosamop y si le han pedido también explicaciones, Diego Jiménez indicó que "yo supongo que la reunión que tuvo el alcalde con ellos se expondrá todo lo que hay encima de la mesa. Y recibiremos la información de todas las partes".

También avisó que no dejarán de hacer movilizaciones hasta que no se encuentre una solución: "Nosotros vivimos situaciones límite que no son agradables para nadie y vamos a seguir adelante, vamos a tratar que se nos dé una solución a corto plazo y lo antes posible, y no pararemos hasta que así sea".