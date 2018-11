Salmerón, sin pelos en la lengua: "El comunicado del consejo no estuvo acertado"

huelva24.com

Tras la sesión matinal en la Ciudad Deportiva, José María Salmerón, el técnico del Recre, ha atendido a los medios de comunicación y ha comenzado mostrando su confianza en que la situación de impagos del club a los profesionales se va a solucinar. "Vamos a tener una reunión hoy (con el alcalde, los capitanes y los consejeros, que se ha celebrado a mediodía) y yo ya he dicho muchas veces que estoy convencido de que esto se va a solucionar. Soy positivo en ese sentido y pienso que todo se va a arreglar y que va a tener una naturalidad en todos los sentidos. Nosotros entendemos que cuando uno tiene problemas de algo tiene que buscar soluciones. Vamos a intentar trabajar como siempre y lo importante es que todo se solucione y tengo fe en que eso va a ser así", decía el almeriense.

Sobre el comunicado lanzado el pasado lunes por el consejo de administración del Decano en respuesta al de los futbolistas del domingo, Salmerón recalcaba que "estoy totalmente al margen de estas cosas. Cuando me hablan de empresas a veces me lío y no sé ni quienes son. Nosotros estamos trabajando y pensando en el Marbella y eso es lo realmente importante. No tengo opinión porque desconozco totalmente las circunstancias y como se ha producido todo. No quisiera hablar más de este tema y creo que ha quedado claro que todos debemos estar unidos y obviamente creo que es un comunicado que no está acertado, pero a partir de ahí no voy a decir más. Entre todos debemos estar tranquilos y arreglar las cosas por el bien del Recre. Vamos a dar lo máximo por este club y cada uno tiene que tener su responsabilidad y buscar respuestas en su faceta. Hemos perdido un tiempo en que la gente esté centrada en lo que tiene que estar centrada y pedimos tranquilidad para poder estar pensando en el trabajo y en trabajar todos por el bien del Recre".

Sobre la rumorología que apunta a que los jugadores lanzaron su comunicado asesorados por Krypteia y Eurosamop, el preparador del Decano se mostraba tajante a la hora de negarlo: "Me parece absurdo totalmente y el que piense eso creo que está muy equivocado. La plantilla ya ha dicho lo que teníamos que decir y ya las respuestas tienen que ir sucediendo desde una tranquilidad y con la conciencia de que se va a solventar. Tenemos unos problemas que no pensábamos que íbamos a tener, y menos en estos meses. Me imagino que para todo el mundo será una sorpresa y lo hemos dicho porque creíamos que teníamos que decirlo".

Del flojo nivel del equipo albiazul en el triunfo ante el Atlético Malagueño, volvía a sincerarse manifestando que "estamos trabajando para mejorar y ser un mejor equipo. El otro día no hicimos un buen partido y cometimos muchos errores por imprecisión en pases fáciles y en situaciones en las que estuvimos incómodos. Intentaremos jugar mejor desde la tranquilidad y desde la confianza y el trabajo que está haciendo el equipo. Pese a todos los problemas que estamos teniendo, creo que los hemos aislado y estamos centrados en el domingo. Al final es un deporte y se gana, se pierde o se empata. Al final hay aciertos y errores y trataremos de estar muy concentrados".

"Tropi está mejor y ha entrenado bien y prácticamente el único jugador que tenemos lesionado es Marc Caballé", señalaba Salmerón en la previa del duelo ante un Marbella al que elogiaba pese a que acaba de encadenar tres derrotas de manera consecutiva: "Es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Los conozco a la mayoría de ellos y tiene velocidad y juego aéreo. Sobre todo es un equipo complicado en las áreas. A domicilio ha tenido problemas, pero en casa está bien y tiene jugadores que son determinantes y hemos contrarrestado en los entrenamientos lo que creemos que son sus virtudes para seguir sumando. Sabemos que será un partido de mucha igualdad y que puede decidirse por detalles. Esta igualdad del grupo IV hace que puedas ganar en cualquier sitio, pero también perder en cualquier sitio".

Por último, el técnico del Recre volvía a asegurar que a día de hoy ve anecdótica la clasificación. "Más que meterme entre los cuatro primeros, pienso en sumar tres puntos más. El equipo va mejorando y es lo importante. Meterte entre los cuatro primeros es una motivación más, pero eso no me preocupa, sino ir mejorando. Para estar entre los cuatro primeros debemos hacer muchas más cosas y lo importante es estar al final, y para eso hay que hacer méritos para ganar los partidos", concluyó Salmerón.