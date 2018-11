Jeromo Segura volverá a sus orígenes para pregonar el Carnaval Colombino

huelva24.com

Viernes, 9 noviembre 2018 | Leída 12 veces

el 2 de febrero dará “un pregón muy emotivo”

Como bien ha asegurado Tobar, “la presentación del pregonero es uno de los platos fuertes de nuestro carnaval que, aunque parezca que queda mucho tiempo, desde el punto de vista organizativo llevamos meses de trabajo, cuidando cada detalle, siempre de la mano de la FOPAC, para que una de nuestras tradiciones culturales más importantes siga creciendo y llegando a más rincones de la ciudad. Un hecho que se consigue también gracias a las agrupaciones carnavaleras de Huelva, que son el alma de esta fiesta, y que la mantienen viva todo el año”.

Elena Tobar ha señalado que “es un lujo y un honor contar con Jeromo Segura para dar el pistoletazo de salida de nuestro Carnaval”, al que le ha agradecido “prestar su arte para esta acción cultural tan importante en nuestra ciudad”. Así, la primera teniente de alcalde ha recordado que los inicios del cantaor están en el carnaval, remontándose a su juventud cuando participaba en la comparsa El Orfanato. De este modo, Jeromo “es también baluarte de otra de nuestras tradiciones culturales más importantes como es el flamenco, dándose esa simbiosis de carnaval y flamenco, que es fiel reflejo de Huelva, de sus tradiciones y de que la cultura tiene en personas y en cantaores como Jeromo, un futuro emocionante para seguir creciendo y traspasando fronteras”.

Asimismo, la edil ha felicitado a la FOPAC por la elección de un pregonero que “pone en evidencia su esfuerzo y buen arte por hacer más grande esta fiesta. Nos espera un pregón inolvidable, en el que estoy convencida de que Jeromo nos ofrecerá un nivel de excelencia cultural y lúdica apasionante”, demostrando una vez más “su compromiso en la vida social y cultural de nuestra ciudad”.

Para Antonio Hierro “es un privilegio contar para el pregón con una de las primeras figuras del cante flamenco en nuestro país, que ostenta el galardón de la Lámpara Minera, y otros muchos reconocimientos, y cuyo arte nació en el Carnaval de Huelva con tan sólo 14 años en la agrupación Nuevo Higueral y más tarde en la comparsa El Orfanato”. Hierro ha destacado además la ilusión y el cariño demostrado por Jeromo Segura, que aceptó el encargo nada más recibir la invitación.

Al respecto, Jeromo Segura ha manifestado que “el día que me lo propusieron no lo dudé, porque era una de las cosas que me hacía mucha ilusión y porque mi andadura en la música comenzó en el Carnaval Colombino”. El cantaor ha recordado sus inicios en este mundo, al que lo aficionaron sus tíos, en el que fue creciendo de la mano de Juan Carlos Díaz, y al que siempre ha seguido vinculado a través de la Peña La Colombina.

El artista ha adelantado que el pregón, que pronunciará el próximo 2 de febrero en el Gran Teatro, tendrá mucho que ver con su personalidad, “será familiar, sencillo y emotivo” marcado por “los recuerdos de una de las etapas más bonitas de mi vida”. Para ello ha avanzado que contará “con la gente que más quiero y admiro del mundo del carnaval”, un mundo que cambió hace 20 años por el mundo del flamenco, pero que siempre ha seguido.

Jeromo Segura será presentado esta noche, a las 20.30 horas, en el Salón de Brazos de la Casa Colón, a toda la familia carnavalera, en un acto donde también se presentarán las bases del Concurso de Agrupaciones Carnavaleras.