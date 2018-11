El runrún: La sensación del momento, acompañada de onubenses

Viernes, 9 noviembre 2018 | Leída 26 veces

confidencial

Hasta en la sopa. El que no haya escuchado en los últimos meses el nombre de Rosalía no vive en este planeta, ni en ninguno de los más cercanos. ¿Pero sabían que el fenómeno del momento se hace acompañar de unos onubenses allá donde va? Pues sí, verídico.

Y es que Huelva está de moda últimamente, y a la nómina de talentos que venimos exportando en los últimos tiempos toca sumar –y no porque antes no tuviesen mérito- a los que se han convertido en acompañantes inseparables de una de las estrellas del momento: los Mellis de Huelva, que forman parte del círculo habitual de Rosalía, que está exportando así las ‘palmas’ onubenses a todo el planeta. Arte no les falta para acompañar a la artista que con su estilo flamenco renovado está en boca de todos. Y en pocos sitios sabe más de flamenco que por aquí, por lo que es de lo más normal que Rosalía haya sabido donde buscarse buena compañía…





El ídolo onubense de Vanessa, la de ‘Feliz Jualogüin’. Y aquí traemos otra celebridad nacional mano a mano con el mundo artístico de Huelva, aunque con una protagonista bien distinta. Si usted vive en España, participa en algún grupo de WhatsApp o frecuenta las redes sociales, probablemente no le pillará en fuera de juego si nos referimos a uno fenómenos ‘virales’ más extendidos de los últimos tiempos, un audio de escasos diez segundos protagonizados por una joven que a duras penas es capaz de pronunciar la palabra ‘Halloween’ al felicitar a sus amigos la pasada festividad del 1 de noviembre. Supongo que, como la mayoría, empezaron encontrándolo cómico, pero quizá a estas alturas estén un poco hartos, no tanto de Vanessa –la involuntaria protagonista–, sino de quienes la convirtieron en una de esas gracias que se extienden como la reacción en cadena de una explosión nuclear. El pasado jueves, Canal Sur quiso ir un poco más allá y consiguió ponerle rostro a Vanessa, invitándola a su programa ‘Gente Maravillosa’, presentado por Toñi Moreno. Bueno, más que invitándola, trayéndola engañada al plató con la complicidad de su familia. Así, pudimos saber que vive en Lérida y que nunca había estado en Andalucía. Y sobre todo conocimos que es una fan declarada del onubense Sergio Contreras, que acudió al programa para dar una sorpresa a quien sin duda es, de un modo fugaz, infinitamente más popular que el propio cantante.

Reyes a 500 euros. Más baratos que el años pasado, oiga, estamos que lo tiramos. Esto es lo que estarán pensando en Isla Cristina, donde el Ayuntamiento ha anunciado que continúa abierto el plazo para inscribirse a la subasta municipal para optar a encarnar a algunos de los tres Reyes Magos de Oriente y que, además, el precio de salida de la puja ha bajado respecto al año pasado: por 500 euros de salida, este año cualquiera puede optar a convertirse en Melchor, Gaspar o Baltasar. La puja se celebrará el próximo 28 de noviembre en el vestíbulo del Teatro Municipal Horacio Noguera, donde se subastará la representación de los Reyes para la recogida de cartas y la cabalgata, y la recaudación –como ha aclarado el ayuntamiento, no vaya a creer algún malpensado que es para otro menesteres- irá destinada íntegramente a la adquisición de caramelos –aunque cada Rey Mago podrá aportar todos los regalos o caramelos que crea conveniente-. Las bases ya se han dado a conocer, ahora solo queda que sean muchos los que opten a encarnar a Sus Majestades y las calles de la localidad se llenen de caramelos e ilusión el próximo 5 de enero.