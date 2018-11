El runrún: ¿Querrá volver Pablo Comas con este panorama? 

Jueves, 8 noviembre 2018 | Leída 61 veces

confidencial

El dueño de Gildoy recurrió dicha sentencia, a través de sus abogados, por lo que todavía está por ver si finalmente acabará o no ingresando en prisión. Ya sabemos que la justicia va bastante lenta en este país, y lo que sí que se antoja cuanto menos sorprendente es que no se sepa nada de Comas, al que todo el mundo sabe que le encantaba ser protagonista y aparecer constantemente en los medios de comunicación. Además, ni siquiera está descartado que algún día el madrileño regrese al Recre, ya que hay que recordar que también sus letrados recurrieron ante las instituciones competentes la expropiación de sus acciones en el Recre por parte del Ayuntamiento de Huelva. Ese movimiento se hizo por procedimiento de urgencia y está ahora mismo en los tribunales. Según Comas, no consta que pasara por el Consejo de Ministros, como es preceptivo en este tipo de actuaciones. La posible nulidad de la expropiación (si el Tribunal Contencioso-Administrativo le da la razón a Comas) metería al Ayuntamiento de la capital onubense en un problema considerable. Eso sí, está por ver si al dueño de Gildoy, que por cierto también metió al consistorio onubense en otro galimatías jurídico con la reclamación de dinero que le debería el consistorio al Decano por el tema del estadio Nuevo Colombino, le quedan ganas de volver por Huelva. Tanto por la animadversión social que se encontraría como por el hecho de que el Recre está como está a nivel deportivo y económico. Gran parte de su situación actual se debe a los problemas que heredó el club por su nefasta gestión, pero el caso es que tiene alrededor de 25 millones de euros, que año tras año roza el descenso a Tercera División y que no encuentra compradores. Uno de los que se postula es Javier Jiménez, de Krypteia Capital, que por cierto estuvo en el mismo colegio y en la misma clase que Pablo Comas en Madrid. Esperemos que no se cumpla el refrán de 'dime con quien andas...'.

¿Qué pasa con el ‘apellido’ Iberoamericano? No sabemos ustedes, pero a este lado de la pantalla de un tiempo a esta parte venimos notando que la utilización de ‘el Iberoamericano’ para referirse a nuestro festival de cine está cayendo en desuso, dejando en un segundo plano en cierto modo la que antes fue la bandera a enarbolar. La expresión habitual para referirse al certamen ha dejado de ser esa y en redes sociales, emblemas, titulares o carteles parece que se apuesta más por un aséptico ‘Festival de Cine de Huelva’ que ha dejado de dar especial protagonismo a su hecho diferenciador. ¿Tendrá algo que ver con la corriente crítica existente con algunos términos que hacen alusión a la época colonial y sus consecuencias? Cabe señalar que el antaño vanagloriado ‘Descubrimiento de América’ hoy es una expresión que levanta ampollas y desde muchos ámbitos –incluido el institucional- ha dejado de usarse. ¿Estará sucediendo lo mismo con el término iberoamericano? En un lugar como Huelva, en el que la vinculación con este hecho histórico y lo que supuso se ha usado siempre como valor añadido parece complicado que se vaya a abandonar ahora de buenas a primeras. Pero vaya, imposible no hay nada.

Huelva, contra el 'gana la banca'. La decisión del Tribunal Supremo de fallar a favor de los bancos –y contra los usuarios- respecto al pago del impuesto sobre las hipotecas ha hecho que a muchos les hierva la sangre, considerando que de este modo la justicia antepone los intereses de la banca al bien común y el interés general de las personas. Por ello, en todo el país se han convocado movilizaciones para mostrar el rechazo a esta decisión y la ciudad de Huelva no va a ser menos. Este sábado, a las 18.00 horas ante la Audiencia Provincial, en la Alameda Sundheim. Así reza la convocatoria que se está trasladando desde organizaciones como Facua o el Partido Comunista, que independientemente de su orientación ideológica hacen un llamamiento generalizado a la ciudadanía para intentar que, en este caso, no gane la banca.