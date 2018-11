Las paradojas de la zaga del Decano

R. Ubric

La plantilla del Recre sigue preparando su partido del domingo en Marbella, para el que en principio no debería tener problemas para llegar Tropi pese a que físicamente no está al cien por cien, además de que Ismael Benktib será baja segura por estar con su selección y Marc Caballé continúa siendo duda por lesión. En cuanto al once inicial, no se esperan demasiadas novedades aunque una de las incógnitas es la de saber si Iván González volverá a estar relegado al banquillo, como sucedió el pasado domingo en el duelo ante el Atlético Malagueño, o regresará a la titularidad en el centro de la zaga, con lo que Diego Jiménez pasaría al lateral derecho y Pina al banquillo.

El caso es que el técnico del Decano, José María Salmerón, sólo tiene cinco defensas en su primera plantilla y lo positivo es que todos están rindiendo a un buen nivel, lo que está provocando que el Recre esté siendo de los equipos menos goleados del grupo IV de Segunda B (lógicamente también habría que hablar del gran nivel del portero Marc Martínez).

El que más está jugando es Israel Puerto, que ha sido titular en el centro de la zaga en los 11 partidos de liga, disputando 967 de los 990 minutos que se llevan jugados en el campeonato. Le seguirían tres futbolistas con nueve titularidades. Así, Pablo Andrade e Iván González han disputado 810 minutos (el brasileño se perdió dos encuentros por lesión y el malagueño uno porque no había llegado su tránsfer internacional y el otro por decisión técnica). Por su parte, Pina ha disputado 779 minutos, ya que en dos de esos nueve encuentros se marchó al banquillo en la segunda parte. Y los dos que no jugó fue por decisión técnica.

Y curioso es el caso de Diego Jiménez, y es que es el que menos ha jugado de los cinco pero posiblemente el que se encuentra en un mejor momento de forma en la actualidad, además de que ha mostrado ser un futbolista de club y muy polivalente para Salmerón. Todo un comodín que ha actuado ya en los tres puestos de la zaga, es decir, como central y como lateral derecho e izquierdo. Ha disputado 556 minutos en siete de las 11 jornadas, siendo titular en seis de ellas y saliendo en otra al campo desde el banquillo.