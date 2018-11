Cabrera: "En el ejercicio 2019 habrá que hacer otro esfuerzo y sacar dos millones de euros de las arcas municipales para el Recre"

huelva24.com

Miércoles, 7 noviembre 2018

Este miércoles por la tarde habrá una reunión de la Federación de Peñas con los presidentes de las distintas peñas recreativistas. José Antonio Cabrera explicaba en Canal Sur Radio, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "al Ayuntamiento le vamos a exigir las peñas que tenga un plan de estabilidad económica. Hoy tenemos la reunión y vamos a hablar, y vamos a contar muchas cosas que el consejo de administración nos ha transmitido. Vamos a tener un debate, encendido, vivo y vamos a sacar un comunicado que yo creo y entiendo que va a ir por ese lado. De pedirle al Ayuntamiento un plan de viabilidad y estabilidad económica en los próximos meses".

En cuanto al comunicado emitido recientemente por el consejo de administración no dudó en asegurar que "el consejo de administración tiene muchísimo mérito porque ellos son los que se echaron para adelante en el momento adecuado. Esta Federación de Peñas tomó la decisión de no echarse hacia adelante, fundamentalmente para no cometer errores del pasado y por lo tanto ellos son, tanto para bien como para mal los que están aguantando todos los porrazos. Es muy difícil gestionar el Recreativo de Huelva, esa es la verdad. El comunicado viene a decir lo que esta Federación de Peñas ya sabía, hay un malestar entre una parte y otra, y ese malestar al final aflora. Es cierto que tener, como yo llamo, la santísima trinidad... O sea tener a la propiedad, al consejo de administración y por otro lado tener a Juanma López, a Óscar Carazo que pertenece a Juanma López y no tener la adecuada relación que debe de tener el Recreativo de Huelva en sus partes, en esta santísima trinidad, hace que las miserias muchas veces florezcan. Pero dicho esto, el consejo de administración para mi tiene mucha valía".

Y es que "gestionar al Recreativo de Huelva sin dinero es muy complicado y todo el mal que tenemos ahora mismo, es el que teníamos el año pasado y al anterior, en este día de la marmota eterno. No tenemos liquidez, no hay 'cash' y cuando no hay 'cash' todo se hace mucho más complicado. De nuevo las cuentas embargadas por las ejecuciones de las órdenes judiciales de los distintos exempleados, que son víctimas al igual que mucha parte del recreativismo. Pero lo que sí es cierto que esto hace que las cuentas estén de nuevo embargadas y que no entre dinero. Un dinero que tenía que entrar de patrocinadores y de otros sectores, y de nuevo hace que no se puedan pagar las nóminas de los jugadores y que estemos sin 'cash'".

Cabrera fue claro al decir que "quién tiene que buscar la financiación externa es el Ayuntamiento, que es en definitiva quién se echa hacia adelante para expropiar el Real Club Recreativo de Huelva. En este caso el Ayuntamiento y el alcalde como máximo exponente del Ayuntamiento, mientras el club siga siendo municipal y esté en la situación actual, es quién tiene que buscar la financiación. Una financiación que entiendo que no será nada fácil cuando estamos siempre con los mismos problemas. Hace falta mucho dinero, hace falta muchos cientos de miles de euros y hace falta más de un millón de euros que va a ser necesario en los próximos meses, y que tiene que buscar el Ayuntamiento. Eso es un problemón que tiene la propiedad y también hay que entender si se ha intentado vender el club hasta en tres ocasiones, y siempre ha fracasado, pues se hace mucho más complicado".

"Me da mucho coraje que se nos compare con el Murcia"

También aseveró que "es un error que no haya a tres bandas una reunión todas las partes, se sienten y limen todo lo que tengan que limar. Creo que es un verdadero error, porque al final quién pierde es el Recreativo de Huelva. Y sigo insistiendo que tiene muchísimo mérito el consejo de administración, como también lo tuvo Gabriel Cruz y el Ayuntamiento con la expropiación. Que no se nos olvide que tiene mucha 'guasa' soltar 10 millones como se ha soltado y tener que seguir soltando. Estamos condenado a ello y la verdad es que me da mucho coraje que se nos compare con el Murcia y otros equipos, cuando aquí se ha hecho un esfuerzo titánico en los últimos tiempos. Que se han soltado 10 millones, lo ha soltado el Ayuntamiento y el Ayuntamiento no es más que la gente de Huelva, para que sigamos estando así. Seguimos estando sin liquidez".

El presidente de la Federación de Peñas lamentó que "seguimos en el punto de partido, a pesar de que han puesto 14 millones de euros en estos dos últimos años. Esa es la realidad y tenemos que mirar a quién se echó para adelante y que es el dueño del Recreativo de Huelva. El Ayuntamiento de Huelva es quién tiene que buscar las soluciones adecuadas, los mecanismos como queramos llamar, de financiación para que haya liquidez y para que este Recreativo de Huelva pueda seguir día a día, semana tras semana y hacer frente a los pagos. Pagos que cada vez son más complicados porque vendrán como fichas de dominó, uno a otro, las ejecuciones de las distintas sentencias que hay sobre los extrabajadores. Es decir, todo lo que se le debe a los trabajadores, todo eso hay que pagarlo y eso tiene que buscarlo, en breve y como sea, la propiedad, el Ayuntamiento o Gabriel Cruz, como queramos llamarlo. Y hay que pagar a los trabajadores y hay que pagar a los jugadores y el equipo técnico. Esa es la realidad y esa es nuestra miseria. ¿Donde hay que buscar ese dinero? Eso es lo complicado".

Más dinero público para el Decano

"Ojalá tengamos fuentes de financiación externa, más allá del propio dinero de las arcas públicas de este Ayuntamiento. La verdad es que soltar 10 millones de euros ha sido duro y es duro, y hay gente que lo recrimina. Vamos a poner en valor lo que se ha hecho, aunque no es suficiente. Los que los recreativistas recriminamos al Ayuntamiento es que a pesar de todo el esfuerzo, que ha sido infinito, es necesario hacer un esfuerzo aún mayor para buscar ese dinero, esa inyección económica que permita pagar todo lo que nos viene encima", argumentó el rocianero.

Cabrera finalizó denunciando que "el futuro del club es buscar dinero y esa es la obligación que tiene el Ayuntamiento. Es muy complicado sacarlo de las arcas públicas. A 6 de noviembre eso es un imposible, eso lo tiene que entender toda Huelva porque el presupuesto ya está como está. Pero lo que se puede hacer en el ejercicio 2019, entiendo que se tendrá que hacer otro esfuerzo en las arcas municipales y como yo digo hay que empezar a ponerle el cascabel al gato. Si queremos Decano, si queremos decanato, si queremos Recreativo de Huelva y nadie viene a comprarlo.. ¿Quién paga? Hay que ser sinceros, los ingresos son mucho menores que los gastos. ¿Esa diferencia quién la paga? ¿De dónde se saca ese dinero? Además, si se paga de las arcas municipales hay una parte de Huelva que no le agrada. Y hay un sector de los partidos políticos que no lo ven y lo entiendo. Pero si no sale el dinero de las arcar municipales y no hay financiación externa, y queremos decanato y queremos que el Recreativo siga siendo municipal, y siga siendo de Huelva porque no viene nadie a comprarlo, es nuestra triste realidad. Si queremos seguir siendo el Decano del fútbol español, el Real Club Recreativo de Huelva con 128 años de historia, que cumplirá dentro de un mes, esto cuesta dinero. Y esa es la verdad y el dinero va a salir de donde siempre. Nadie de fuera va a venir a ayudarnos y el que venga siempre lo hará con intereses. Huelva, ¿queremos Decanato? ¿Queremos seguir con el orgullo de seguir siendo el Decano. Pues eso a Huelva, hoy por hoy, le costará cada año 2 millones de euros hasta que haya una estabilidad. Y esa es la verdad que hay que contar".