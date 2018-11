Víctor Barroso y las condiciones de entrenamiento: "Hay algunos sitios en los que apenas hay césped y los tobillos y las articulaciones lo sufren"

huelva24.com

Al igual que su compañero Caye Quintana, también el centrocampista onubense Víctor Barroso aludió ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva a los problemas de impagos en el Recre. "Desde casi desde principio de temporada estamos trabajando con unas condiciones que ya conoce todo el mundo. Nosotros, como ya dijo el otro día Diego Jiménez, el domingo hicimos lo que teníamos que hacer y ya estamos pensando en trabajar y en el Marbella. Aunque lo demás lógicamente también nos repercute, estamos centros en el partido de este domingo y eso es lo que nos importa. Lo primordial es que en el vestuario estemos todos unidos y vayamos a una. Trabajamos por nosotros y por todos y eso es lo importante. Cada uno tiene que pagar sus cosas y claro que si te adeudan dos mensualidades, y a algunos compañeros tres, eso en el día a día te merma un poco. Hay compañeros que tienen sus necesidades y es una situación difícil", destacaba.

El canterano añadía que "el esfuerzo que ha hecho todo el mundo no creo que vaya a ser en vano. Estamos pasando ahora mismo por un momento difícil, pero creo que los ha habido peores y esto irá mejorando". Y pese a que los futbolistas se pueden ir libremente si les deben tres nóminas, Barroso aseguraba que "ahora mismo no puedo pensar en salir. Estoy muy contento aquí y estoy trabajando para tener los máximos minutos posibles. Tenemos muchas cosas en las que pensar de aquí al domingo y ahora mismo estoy centrado en lo deportivo. No sabemos lo que puede venir en el futuro".

Ante el Atlético Malagueño disputó su primer partido como titular esta temporada, rubricado con un golazo. Aún así mantiene su cautela y humildad habitual señalando que "lo primordial es seguir trabajando y aprovechar las oportunidades que me dé el míster, como hasta ahora. No me sorprendería no jugar en Marbella. Somos 22 jugadores que todos estamos capacitados para estar ahí y lo estamos demostrando, porque cada vez que entra alguien está aprovechando los minutos que tiene".

Y del césped de la Ciudad Deportiva, el canterano apuntagba que "el campo no está en las mejores condiciones, eso lo vemos todos, y a la hora de pisar hay que tener cuidado porque hay algunos sitios en los que apenas hay césped y los tobillos y las articulaciones lo sufren. Intentamos ir con precaución para que no haya problemas musculares de cara al futuro".