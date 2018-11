Caye Quintana: "No me planteo salir por los impagos, sino intentar hacer un buen año y ascender con el Recre"

huelva24.com

Miércoles, 7 noviembre 2018

Caye Quintana ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva tras el entrenamiento matinal y ha comenzado aludiendo a los problemas de impagos en el Recre. "Al final lo que queremos es que se busque una solución lo antes posible. A todos los jugadores nos deben dos nóminas y a algunos tres, y a los empleados también se les adeudan dos o tres nóminas. Estamos intentando ayudarnos entre todos y ayudar al que más lo necesite. Al final todos tenemos nuestras necesidades, cosas que pagar y sacar adelante a nuestras familias, alquileres, gasolina... Eso conlleva unos gastos y se necesita de dinero. Se hace difícil la situación, y más cuando ya llevas dos o tres meses de impagos. Esperemos que todo se arregle pronto y podamos centrarnos en nuestro trabajo. De momento el consejo sacó un comunicado y estamos a la espera de noticias. Nosotros tenemos que estar pensando en el Marbella, que es lo importante, para lograr los tres puntos y tratar de seguir arriba. Si fuera una plantilla cara a lo mejor los impagos llegarían cuando quedaran ya dos o tres meses de competición, pero no creo que sea así. Nos han pagado un mes o dos si acaso", decía.

El delantero isleño está viviendo un paralelismo con la etapa de Pablo Comas en el Decano, aunque confía en que pronto eso no sea así y se vislumbre un futuro más optimista: "Cuando llegué aquí de nuevo me dijeron que estas cosas no iban a suceder. Yo confío en que se va a buscar una solución y que esto va a seguir porque el Decano no creo que muera, y más con la afición que tenemos. Creo que todos juntos sacaremos esto adelante. No sé la situación de cada uno, pero si estamos arriba le llegarán ofertas a cualquier jugador que esté haciéndolo bien. Pero yo no me planteo salir, sino intentar estar arriba, hacer un gran año e intentar ascender con el Recre, que al final es el objetivo del equipo".

También se quejaba Caye Quintana del estado del césped de la Ciudad Deportiva indicando que "tienes que tener un poco más de cuidado porque hay mucho fango y resbala mucho. Hay jugadores que hoy no han entrenado por problemas de abductores, como por ejemplo Tropi. Marc Caballé tuvo también una pequeña rotura. No quiero decir que sea sólo por el campo, pero es verdad que no ayuda. Para trabajar en el día a día y estudiar al rival necesitamos campos en condiciones".

Y sobre el hecho de que es el pichichi albiazul con cuatro tantos en 11 jornadas, recalcaba que "todo el equipo estamos trabajando bien, y si todo el equipo no corre para que yo o cualquier compañero haga goles no los haríamos. El otro día hicimos un partido malo, pero logramos los tres puntos, que es lo importante. Hay que seguir con esta línea de trabajo y de ilusión para intentar estar arriba toda la temporada".