El Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé denuncia la muerte de un vecino tras esperar dos horas una ambulancia

huelva24.com

Miércoles, 7 noviembre 2018 | Leída 27 veces

Exige a la Junta que cubra las deficiencias

El comtenido íntegro de la publicación es el siguiente:

Desde el Ayuntamiento de Cumbres De San Bartolomé, y como máxima responsable de este, en el cargo que ocupa como Alcadesa, siente el más profundo dolor, indignación que se pueda tener.



Es muy triste la situación con respecto a la Sanidad que este pueblo, junto a los cuatro municipios restante más, que pertenece las urgencias sanitaria al Centro de Salud de Cumbres Mayores, del cual se hace eco algunos Gobiernos de sus nuevas instalaciones, (como es el nuevo edificio). Nos parece casi tercermundista tener que espera después de una llamada al mismo servicio, con una urgencia; se tarde en llegar prácticamente dos horas, por no tener este una atención médica más extensa. Los recortes, la corrupción hace, que los ciudadanos de a pie sufran las consecuencias en esta comarca que es la que nos toca defender y velar por todos sus ciudadanos. Con un problema tajante, como es el abandono de las zonas rurales.



La falta de médicos, la infraestructuras de las carreteras para cubrir estas urgencias sanitarias, pone en riesgo la salud de estos. Seguimos pidiendo, reivindicando y denunciando la falta de personal sanitario, la falta de preocupación directamente de una realidad, queremos que los servicios a los que pertenecemos se refuerce de inmediato, no con promesas o engaños políticos que no se cumplen. No importa la edad de la persona que deber ser atendida, pues no sabemos que urgencia puede ser la siguiente y que grado puede tener esta.



Por último solo recordar, la gran indignación de no poder hacer nada más que dar ánimo a la familia pues después de la espera junto a ellos, antes de que llegue los servicios sanitario, haya fallecido.



Solo queda un apunte no nos podemos quedar de brazos cruzados, debemos y tenemos todos el deber de exigir al organismo como es la Junta de Andalucía, que cumpla con los ciudadanos de estos cinco municipios. Y todos juntos podamos conseguir las deficiencias sanitarias se cubran.