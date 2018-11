El runrún: El 'estorbo' del Trofeo Colombino

Martes, 6 noviembre 2018 | Leída 76 veces

O mucho cambian las cosas en la semana que queda de aquí a que se dispute la edición más tardía de la historia del Trofeo Colombino, un 14 de noviembre a las 20.00 horas, o se vislumbra un completo fracaso por más que el cartel no deja de ser bastante atractivo: un Recre-Sevilla a partido único.

El club de Nervión todavía tiene que confirmar su presencia, y es que estaba a expensas de que el césped del Nuevo Colombino se encontrara en un estado aceptable, cosa que no va a suceder. Así que al final a lo mejor ni siquiera viene, y si lo hace sería con buena parte de los jugadores que no están gozando de muchos minutos para Pablo Machín (para empezar los internacionales estarán con sus respectivas selecciones) e incluso con algunos del filial. Tampoco se sabe nada, a siete días vista, ni de los precios que tendrá dicho encuentro ni tampoco de la presentación oficial, que normalmente, cuando han acudido tanto el Sevilla como el Betis, se ha realizado tanto en Huelva como en la capital de Andalucía. En principio los que van a estar presentes en la puesta de largo son Joaquín Caparrós y Óscar Carazo, con lo que el ninguneo a los presidentes, Pepe Castro y Manolo Zambrano, sería también curioso. También se desconoce, aunque todo apunta a que la respuesta es negativa, si va a haber o no pregonero de esta edición. En fin, que este año el Trofeo Colombino es un 'estorbo' para todas las partes implicadas, si bien la empresa que tiene los derechos del mismo para las diez próximas ediciones, Blackswan Media SL, asegura que es rentable y que va a ser un completo éxito. Toca esperar a ver que sucede, pero cuando las cosas se hacen tarde y mal...

El Registro Mercantil se muda. Su última ubicación fue la avenida de la Independencia, junto a la catedral, aunque antes –hace diez años– tenía su domicilio en el Parque América. El pasado viernes estrenó nueva sede, situada en la calle Rico, frente al edificio Juan Pérez Mercader, ocupado por dependencias de la Seguridad Social. Por sus archivos pasan –o deberían pasar, mejor dicho– todas las actividades empresariales de la provincia y su función no es otra que la de dejar constancia pública de aquellos actos relevantes relacionados con las sociedades mercantiles, desde su constitución, los cambios de domicilios sociales o modificaciones de estatutos, el nombramiento y cese de los componentes de los órganos de administración, ampliaciones y reducciones de capital, transformaciones, fusiones, liquidaciones, así como las quiebras o las medidas judiciales que les afecten. También reciben para su registro las cuentas anuales de las empresas y tienen a cargo igualmente el Registro de Bienes Muebles. Un papel fundamental para la vida económica de la provincia, por lo que entendemos que tres mudanzas en una década son suficientes para un organismo de esta naturaleza. Esperamos que su nueva casa lo siga siendo por mucho tiempo.

Pedidos con retraso. Se ha convertido en algo tan habitual que en muchas ocasiones no somos conscientes de lo que supone: encender el ordenador, teclear la página de Amazon, elegir el producto que más nos convence y –previo pago, eso sí- que nos llegue en un par de días a casa. Pero mucho ojo porque en próximos días clave este procedimiento puede fallar y los pedidos nos pueden llegar, también a Huelva, con retraso. El motivo: pues que los trabajadores del centro logístico de Amazon han preparado un calendario de movilizaciones para tratar de recuperar los derechos que contemplaba su anterior convenio, y han anunciado ya que habrá paros próximamente. En concreto, los han anunciado para los días 23 y 24 de noviembre (coincidiendo con el Black Friday, cada vez más de moda), entre el 7 y el 9 de diciembre, para el puente de la Constitución, y los días 15 y 30 de diciembre y 3 de enero, coincidiendo con época navideña. Así que si tenías previsto hacer algún pedido, mejor permanecer atento.