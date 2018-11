El PP afirma que en Huelva "hablar de empleo estable y de calidad es hablar de industria”

Antonio

“ Eso de querer respetar "escrupulosamente" el medio ambiente suena muy bien pero Palos y La Rábida son gaseados día si y otro también, es insoportable el olor; a gas o gasolina desde la refinería, a rayos de Atlantic Copper y a fosfoyesos de las balsas cuando hay humedad, que junto a la ría suele ser casi todos los días.

Estos días están siendo horribles, con el viento y la máxima producción que están teniendo, toda esta zona de La Rábida y Palos es la que más contaminación traga, no entiendo como este señor no ve el daño ni para con los suyos. En Palos, si se fijan, verán por la noche o al amanecer una nube que se forma de cuando el viento trae los humos de Francisco Montenegro, eso casi todos los días. Por la autopista cuando te vas acercando a Colón se ve claramente; Bueno, no debe ser.

Llevo dos años viviendo en La Rábida y muchos días abro para ventilar la casa y tengo que cerrarla porque lo que entra es nocivo sí o sí.

No se estos políticos locales que venden a su gente por estos mierdas sin escrúpulos como pueden dormir sin conciencia, supongo que una mezcla de confort e ignorancia.



„