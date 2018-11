Serra, Báñez y Castillo brillan en óptimist en Almería y Toronjo-Infante y Vila-Serra, en la Copa de España de 420 de San Sebastián

huelva24.com

Martes, 6 noviembre 2018 | Leída 4 veces

Vela

Los regatistas del RCMTPU cumplieron a la perfección en el torneo de Almería, en el que Adriana Serra se proclamó subcampeona de la general, primera fémina y primera en categoría sub 13, mientras que Patricia Báñez acabó quinta en la general y segunda en féminas sub 16, con María Castilla en la séptima plaza de la general y cuarta sub 16, lo que supone unos resultados extraordinarios teniendo en cuenta el potencial que había, con barcos de Valencia, Murcia, Andalucía y Melilla.

´´Los chicos han estado francamente bien, tenemos que mejorar algunos aspectos, pero han competido de principio a fin ante rivales de mucho nivel, porque independientemente de los podios de Adriana, Patricia y el cuarto puesto de María Castillo, Eduardo Báñez, Alejandra González y Carmen González han hecho muy buenos parciales a pesar de su inexperiencia´´, declaró Eduardo Zalvide, director deportivo del RCMTPU.

Con respecto a la Copa de España de San Sebastián, resultados dispares y una gran sorpresa, la gran actuación de la pareja formada por Nacho Toronjo-Palayo Infante, que a pesar de ser noveles en esta categoría, lograron meterse en el grupo Oro, lo que supone un gran éxito para estos deportistas. De la misma manera, la pareja formada por Irene Serra-Marta Vila, compitieron francamente bien en el grupo Plata. Con respecto a la pareja más experimentada, la formada por Pepe Toronjo-Gonzalo Velasco, se metieron igualmente en el grupo Oro, pero ahí precisamente no le salieron las cosas y al final no pudieron pelear por los puestos importantes de la clasificación, dentro de una regata condicionada por el escaso viento durante todo el fin de semana.

´´Ha sido un fin de semana de máxima exigencia para todos, y la competición nos ha enseñado que hemos hecho las cosas bien en muchos sentidos pero en otros tenemos que mejorar ostensiblemente, por lo que trabajaremos duro las próximas semanas para poder alcanzar nuestros objetivos´´, sentenció Zalvide.