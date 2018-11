Primark no cede en el Sercla y mantiene su sanción a un trabajador por una falta "muy grave"

huelva24.com

Martes, 6 noviembre 2018 | Leída 564 veces

CCOO denuncia persecución sindical

11.25 h. El sindicato CCOO, que interpuso una denuncia ante el Sercla (Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía), a la empresa Primark, por sancionar "de manera desproporcionada" a un representante de los trabajadores de la empresa, ha anunciado hoy “la empresa no ha querido llegar a un acuerdo y mantienen la sanción al trabajador”.

Recordamos que, en este caso, a este trabajador se le impone una sanción muy grave, suspendiéndolo de empleo y sueldo de cuatro días. El secretario general del sindicato provincial de servicios de CCOO en Huelva, Juan Carlos Liébana, ha declarado que “la empresa ha demostrado su postura cerrada al no querer llegar a un acuerdo sobre una sanción desproporcionada, por un hecho concreto propio de la labor de este trabajador y que venía sujeto a normas de la propia empresa. Mantenemos que nos encontramos frente a una represión hacia la representatividad sindical de la clase trabajadora”.

El trabajador recibió una carta sancionadora que era, a juicio del sindicato, “un auténtico despropósito en su argumentación” y por lo tanto no podía servir de soporte al “castigo” que se le ha impuesto. Añade el sindicalista que además “hay un fallo en los plazos, por lo que la sanción en todo caso habría prescrito”

Liébana finaliza calificando de “muy penoso” que una empresa tan grande y en expansión como Primark "no sea capaz de negociar una sanción a un trabajador y reconocer sus errores". Recordándole a quienes dirigen la empresa que, “desde CCOO no pararemos hasta que se haga justicia ante los tribunales, en quienes confiamos, ya que desde la empresa no son capaces de reconocer o enmendar sus errores”.

CCOO advierte de que seguirá denunciando todos los casos de "represión sindical y castigo a aquellos trabajadores que en la realización de la representación que les corresponde, sufren persecuciones empresariales y sanciones desproporcionadas”.