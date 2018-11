Queda anulada la convocatoria de una bolsa de trabajo para el Servicio de Gestión Tributaria

huelva24.com

Tras un recurso de UGT

En el recurso se señala que no se convocó mesa de negociación ni comité de empresa y que las bases no han sido objeto de negociación, infracciones que son consideradas “causa de nulidad”. En la publicación del BOP se da como cierto que no se sometieron las bases formalmente a negociación colectiva antes de su aprobación, si bien existieron conversaciones con la representación sindical y de hecho, la convocatoria fue previamente consultada, aunque nunca llegó a constituirse como tal la mesa de negociación.

En la resolución se determina anular las bases que habían de regir la convocatoria de una Bolsa de Trabajo de Funcionarios Interinos para el acceso a la categoría de Agente (Auxiliar Administrativo) del Servicio de Gestión Tributaria de Huelva.