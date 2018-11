El Sindicato Médico y 'Basta ya' continuarán en huelga 15 días más con una jornada de paro completa el 16

Agencias

Lunes, 5 noviembre 2018 | Leída 29 veces

contraoferta al SAS

El Sindicato Médico y la plataforma 'Basta ya' en Huelva, convocantes de los paros en los centros de salud en las últimas dos semanas de huelga -incluida la que arranca este lunes- por "la nefasta" situación de la Atención Primaria y que mantuvieron el pasado miércoles con los responsables de la Delegación de Salud un encuentro para la resolución del conflicto, han acordado con el Colegio de Médicos secundar la huelga durante dos semanas más, pero en vez de paros intermitentes hacerlo de manera continuada el viernes 16.

Fuentes de la organización han informado a Europa Press de que el paro se realizará de forma conjunta con la provincia de Málaga, compartiendo así el comité de huelga. Por otra parte, pese a que se barajaba el día 23 como segunda fecha de paro, las citadas fuentes han señalado que dicha convocatoria dependerá de si se suman a la causa las provincias de Córdoba y Granada, para hacer así una huelga conjunta.

Precisamente, ambas organizaciones han presentado este lunes una contraoferta al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la que piden la contratación de 84 sanitarios, entre médicos de familia y pediatras, a nivel provincial, y diez minutos para atender a cada paciente, según han confirmado a Europa Press desde la citada plataforma. En concreto, en su propuesta, tanto el sindicato como la plataforma han detallado el incremento de efectivos médicos que es necesario para la provincia. Al respecto, han concretado la necesidad de contratar a "26 médicos de familia y de ocho pediatras para centros de salud, así como al menos 50 más para los dispositivos de apoyo, especificando la priorización, procedimiento de incorporación y calendarización de los contratos".

A su vez, han expuesto el procedimiento escalonado que se debe protocolizar para garantizar la cobertura de las ausencias previsibles e imprevisibles, y que viene a recoger la normativa legal vigente, "pero que el SAS nunca ha cumplido".

Del mismo modo, han presentado una propuesta de estructura de agendas de trabajo que garantice diez minutos por paciente con tiempo protegido para las consultas programadas, visitas domiciliarias, actividades preventivas, comunitarias, formativas, docentes y de investigación.

Al respecto, han asegurado que los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria de Huelva han acordado continuar la huelga en las próximas dos semanas, así como los paros previstos para este jueves y viernes. En concreto, este lunes, que ha sido el sexto paro, lo han secundado un 65 por ciento de los profesionales -unos 60 médicos-, según el sindicato, y un 21, según la Junta de Andalucía A su vez, han destacado desde la plataforma 'Basta ya' que "46 médicos, un 17 por ciento, no han ejercido su derecho a huelga por no encontrarse este lunes trabajando por diversos motivos, y no han sido sustituidos".

Por otro lado, han mostrado su satisfacción con la propuesta de acceder sin recortes al 100 por cien de pruebas diagnósticas del catálogo ofertado por el SAS, pero también han expresado la necesidad de disponer de unos criterios de indicaciones similares a los especialistas hospitalarios, así como de garantizar unos tiempos de respuesta razonables.

Por último, han resaltado la necesidad de aportar mejoras al plan de agresiones y en concreto la conveniencia de realizar campañas de información a la ciudadanía que pongan en valor la autoridad de los profesionales sanitarios y la inexcusabilidad de que la Administración se persone como parte afectada en los procedimientos judiciales ante cualquier tipo de agresión.

De igual forma, han propuesto establecer un mecanismo de participación activa de los profesionales en el nombramiento de directores y coordinadores de cuidados, así como un procedimiento de evaluación periódica de dichos cargos intermedios.

Propuestas de la Junta

Cabe recordar que el pasado miércoles, tras la reunión, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunció a los sanitarios el lanzamiento en los próximos días una oferta pública "única y masiva" para contratar a los nuevos facultativos que se incorporarán a los centros de atención primaria de Huelva en el marco de la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria.

Al respecto, el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, aseguró que la oferta pública, cuyos nombramientos serán efectivos desde el 1 de diciembre, "será una de las más atractivas en todo el país con el propósito de atraer a facultativos de otras comunidades autónomas".

En lo referente al aumento de efectivos, esta medida tiene como objetivo ajustar los cupos en función del número de pacientes o la complejidad de los mismos, dando así además cumplimiento a las recomendaciones de las sociedades científicas y a las reivindicaciones laborales, e incrementando el tiempo para que los profesionales lleven a cabo su labor asistencial, docente e investigadora.

En este apartado está previsto que antes de final de año los centros de salud onubenses se refuercen con 87 nuevos profesionales, 23 de ellos facultativos --18 médicos de familia y cinco pediatras--. Para la captación de los facultativos se va a lanzar la oferta pública antes mencionada y la inversión aparejada a estas contrataciones es de 3,6 millones de euros. En una primera fase de implantación en 2017 de esta estrategia, los centros de salud incrementaron ya sus plantillas con 23 efectivos. Por categorías, siete de estos profesionales son médicos de familia.

Con ello, las nuevas contrataciones promovidas desde la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria ascienden en su conjunto en la provincia onubense a 110 nuevos profesionales, 30 específicamente profesionales médicos.

Si a estas incorporaciones se suman las que ya se hicieron previamente con motivo de la recuperación de la jornada de 35 horas para los empleados públicos, en el caso específico de los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña las plantillas han crecido en los dos últimos años en un total de 133 efectivos -66 en Huelva-Costa y 67 en Condado-Campiña-, lo que supone un aumento del diez por ciento, según aseguraron dese la Junta el pasado miércoles.

En el apartado concreto de médicos de familia y pediatras, el incremento es de 36 -18 en Huelva-Costa y otros 18 en Condado-Campiña-, un ocho por ciento más de facultativos. Por su parte, el área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva dispone desde 2016 de 18 médicos de familia más y ha registrado un aumento de 77 profesionales en el cómputo global de su plantilla, fruto también de esta apuesta.