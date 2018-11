El runrún: Una precampaña indigesta

Son ya unos años con la onubenseen la primera línea mediática gracias a sus éxitos. La vigente campeona olímpica, tricampeona mundial y tetracampeona europea,Es habitual ver a la onubense en entrevista no sólo en medios nacionales deportivos, sino también de otra temática y enfoque. El último ejemplo lo hemos encontrado en una sección que se llamaEn el artículo se asegura que Carolina Marín rompe con el mito que asegura que los deportistas no se preocupan por tener una casa bonita.asegura Marín, que en varios videos explica como decoró su habituación en la residencia Joaquín Blume de Madrid y como dio su toque personal a su casa.señala la campeona onubense, que también deja un titular deportivo: “Después de todo lo que he ganado, lo que me queda es hacer historia”. Aquí puedes ver el reportaje y los videos: http://www.elsalonde.marca.com/carolina-marin