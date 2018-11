El Ayuntamiento de Huelva publica la oferta de ocupaciones para los Planes de Empleo Autonómicos

Lunes, 5 noviembre 2018 | Leída 29 veces

Hay más de 50 ocupaciones distintas

Por ello, además de las distintas ocupaciones, se puede obtener el código de inscripción requerido en http://www.huelva.es/portal/es/edep-planes-de-la-junta-de-andalucia.

En cuanto al resto de requisitos, para acceder al programa [email protected] además de estar inscritos como demandantes de empleo no ocupados, es preciso tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive y formar parte del fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Respecto a [email protected], una vez más es necesario estar inscrito como demandante de empleo no ocupado y tener una edad comprendida entre los 30 y 44 años, ambos inclusive; mientras que para acogerse a [email protected], además de la inscripción como demandante de empleo no ocupado, hay que tener 45 o más años y ser desempleado de larga duración.

Todos los contratos, que empezarán a cerrarse a partir de febrero de 2019, tendrán una duración de seis meses, salvo los incluidos en el apartado de ‘Técnicos de inserción para los programas de [email protected] y [email protected]’, destinados a orientadores profesionales, que suponen un plazo de 13 meses.

Precisamente, este programa de ‘Técnicos de inserción para los programas de [email protected] y [email protected]’ es una de las novedades de la presente convocatoria de los Planes de Empleo Autonómicos, destinada a ofrecer un tratamiento específico y reforzar la atención a la problemática del desempleo en esta franja de edad. De esta forma, a los participantes en los programas [email protected] y [email protected], además de las contrataciones, se les ofrecerá participar en acciones de orientación, activación e inserción laboral, impartidas por este personal, concretamente seis técnicos especializados, contratados al efecto.

Por tanto, además de estos Orientadores Profesionales para la Inserción; entre los perfiles ofertados por el Ayuntamiento de Huelva para los distintos programas figura una amplia variedad, con más de 50 ocupaciones distintas como: abogado en general; albañiles oficiales; archiveros; arquitectos y arquitectos técnicos; oficiales y ayudantes de carpintero; oficiales y ayudantes de cerrajero; conductores; delineantes; diseñadores gráficos; educadores sociales; administrativos; encargados o capataces forestales; encargados de obra civil en general; enfermeros de cuidados generales; entrevistadores y encuestadores; fontaneros; gestores culturales; guías de turismo; Graduados sociales; Historiadores; Ingenieros Técnicos de Calidad, en Construcción y Obra Civil, en Química, Forestal, Mecánica Industrial, Informática en general, Agrícola, en Electricidad en general; Ingenieros ambientales; electricistas; jardineros; mantenedores de edificios; monitores deportivos; mozos de carga y descarga; ordenanzas; peones de obras; periodistas; limpiadores; pintores o empapeladores; psicólogos; recepcionistas o telefonistas en oficina en general; técnicos administrativos; técnicos en sistemas microinformáticos; trabajadores sociales; veterinarios y vigilantes en general.

Cabe recordar, que el Consistorio onubense cuenta este año con una subvención total fijada por la Junta de Andalucía en 2.845.000 euros que, como ha señalado el concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos, Jesús Manuel Bueno, “beneficiará a un total de 347 onubenses, que se sumarán a las 395 personas que ya han participado en las anteriores convocatorias”.

Una vez más, la población sin empleo menor de 30 años y mayor de 17 años, disponen de la mayor subvención, alcanzando 1.131.068 euros, para dar a unos 137 jóvenes onubenses su primera oportunidad laboral. Respecto al Plan [email protected], cuenta con una partida fijada en 682.346 euros, que se estima se traducirá en 79 contrataciones; mientras que el Ayuntamiento de Huelva dispondrá para atender al colectivo de 45 años o más, de un presupuesto máximo de 1.031.000 euros, beneficiando a unas 125 personas, a lo que es preciso sumar las seis contrataciones previstas en el apartado de ‘Técnicos de inserción para los programas de [email protected] y [email protected]’.

La fecha prevista para el inicio del Programa y el comienzo de las primeras contrataciones es entre febrero y marzo de 2019. Es preciso recordar que la selección del personal dependerá una vez más del Servicio Andaluz de Empleo, por lo que los interesados no tendrán que tramitar solicitud alguna en el Ayuntamiento de Huelva.

Asimismo, Jesús Manuel Bueno ha puntualizado que esta partida de 2,8 millones de euros se amplía hasta los 5,3 millones de euros que se destinarán este año a contratar a onubenses en desempleo, gracias a los 2,5 millones reservados por el equipo de Gobierno en el presupuesto de 2018 para desarrollar el Plan Municipal de Empleo.