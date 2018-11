Tropi: "A ver si alguien nos escucha, alguien responde y alguien hace algo"

huelva24.com

Lunes, 5 noviembre 2018

13.48 h. En declaraciones a Antena Huelva Radio recogidas por el portal albiazules. es, Tropi aseguraba que "en el vestuario no se habla nada de los impagos. Estamos centrados en lo deportivo, que ya es bastante. Esta categoría requiere tener concentración y trabajar muy duro. Nosotros estamos en esa línea. Tenemos que intentar que lo económico repercuta lo menos posible en el campo".

Además, añadió que "llevamos un tiempo ya con esto. Sin tener noticias ni nada y por eso hemos decidido hacer el comunicado. A ver si alguien nos escucha, alguien responde y alguien hace algo. Nosotros vamos a seguir compitiendo y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Si siguen los impagos, al final no es cosa nuestra. Por nuestro futuro y por el club que representamos tenemos que defender la camiseta como si no hubiera ningún problema. Es un tema que no debe afectar a lo futbolístico".