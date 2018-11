Las rachas de viento provocadas por "un posible tornado" causan destrozos en el Polideportivo Municipal de San Juan del Puerto

huelva24.com

Lunes, 5 noviembre 2018

13.26 h. El Polideportivo Municipal Pepe San Andrés de San Juan del Puerto ha amanecido este lunes con destrozos en parte de sus instalaciones provocados por las fuertes rachas de viento de esta madrugada. Aunque en las estaciones meteorológicas consultadas no figura ningún fenómeno súper local, fuentes municipales hablan de "un posible tornado".

A primera hora de la mañana, los operarios municipales del Ayuntamiento han podido comprobar in situ los destrozos y daños provocados por el paso del frente de esta noche que se han saldado con un árbol arrancado, vallas de algunas pistas caídas, sombrillas de la piscina de verano arrancadas, canastas con base sólida y porterías trasladadas de sitio, sillas esparcidas por el recinto ó postes que delimitan las calles de la pista de cros arrancados con zapata de hormigón incluida.

Las estaciones meteorológicas de Moguer y Huelva no recogen ningún incidente concreto para esta zona del municipio, por lo que es probable que se trate de un ‘fenómeno local’, tal y como indica MeteoHuelva. Sobre las dos de la madrugada se producían rachas en San Juan del Puerto de unos 45 kilómetros hora, mientras Aemet, a esa hora, las recogía de 51 km/h., velocidades más o menos normales que no causan estos movimientos, por lo que no se descarta que haya sido algún tornado el causante de los mismos.

En cualquier caso, desde el departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento han comenzado a reparar las instalaciones y se están valorando los daños para presentar los respectivos informes a la compañía de seguro.