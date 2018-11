Silencio, se canta

Bernardo Romero

Huelva es una ciudad excéntrica. Un domingo por la noche, a eso de las once y con una buena temperatura, sales por las calles del centro o de lo que se supone que es el centro, y no es que no haya un alma, es que te da hasta miedo. Lo excéntrico está en el plano urbano y también en las costumbres.

En la noche del domingo y en el Gran Teatro, sin ir más lejos, el público fue capaz de dar una palmada en el hombro al tenor de la Ópera Nacional de Moldavia –la compañía utiliza cuatro distintos en su gira española y no podemos saber cuál de ellos actuó en el Gran Teatro– para que continuara sin mayor problema después de un pequeño traspiés, que aun no siendo el único, provocó un silencio en el respetable de aúpa. Sí, un silencio, no me he equivocado, fue un momento pleno de dramatismo en el que no sonó ni un solo móvil. Coño, hasta la señora que estaba a mi lado sin para de hablar con el marido, se quedó muda.



Los moldavos y de otros países que nos trajeron este año La Traviata, dejaron una noche de ópera correcta, muy aseadita a pesar de que no todo fue coser y cantar. Al barítono ya lo conocíamos del pasado año, pues recordamos su fenomenal actuación de entonces, como la de ahora. Wenceslao Anastasov levantó al público de sus asientos en el momento en que la compañía en pleno salían a la seguro que abundante cosecha de vítores y aplausos. Es evidente que el público en Huelva quiere más. Quiere música clásica y lo demuestra cada vez que un concierto o una ópera adaptada a las circunstancias pero honrada y bastante bien puesta en realidad, acude al Gran Teatro. Ayer mismo, con las calles desérticas, la pequeña cajita de música que es el teatro de la calle Vázquez López, se llenó hasta los topes.



Esperemos que no pare la música. Afición y ganas no faltan, luego sólo es menester un poco de empeño para mejorar si cabe la programación y ofrecer estas noches en la ópera a los onubenses, que cierto es que algunos están más pendientes del móvil que de los buenos momentos que se vivieron sobre el escenario, pero no todo el monte es orégano. De hecho había más de seiscientas personas y sólo sonaron diez o doce. Eso sí, la señora que no paraba de hablar, cuando la llamaron, le riñó a su interlocutora.



- Estoy viendo una ópera, ahora no puedo hablar.

Y se oía perfectamente a la otra.

- Ah, bueno, pues entonces te llamo más tarde.

- Eso, eso, llámame más tarde.

- Vale, vale. Adiós, eh?

- Sí, sí, hija, adiós. Luego hablamos, adiós, adiós.

'La traviata', de Verdi. Compañía de Ópera Nacional de Moldavia.

Gran Teatro de Huelva. Aforo: 640 localidades (Lleno); 4 de noviembre, 2018.