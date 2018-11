Salmerón: "Me iba a ir una semana antes de empezar la liga y los que me dijeron que no me fuera porque iba a ser un año normal tienen que dar ahora una respuesta"

R. Ubric

Domingo, 4 noviembre 2018

fútbol > recre-atlético malagueño

José María Salmerón, el técnico del Recre, ha comparecido en la sala de prensa del Nuevo Colombino justo después de que el capitán de la plantilla albiazul, Diego Jiménez, leyera rodeado de sus compañeros un comunicado quejándose de los impagos del club onubense. "Es el sentir de la plantilla y al final obviamente hay que convivir en el día a día y todos queremos respuestas y que llegue una solución. Entre todos debemos dar la mejor imagen y sobre todo también encontrar una solución a los problemas del día a día. No tenemos ninguna medida planteada ni mucho menos para el futuro. Aquí todo el mundo sabe a quién corresponde arreglar el problema entre el club y el propietario, que decimos propietario a veces como si no supiéramos el nombre. Mi sensación es que esto no puede salvarse porque ganemos el domingo sino que hay que dar una respuesta en el día a día ante los cobros. Hay gente que no está en unas condiciones óptimas para vivir su día a día. ¿Quién es el que no vende? El Ayuntamiento. Pues es el que debe resolver esto junto con el consejo. El Ayuntamiento salvó esto y debe buscar soluciones. Esto tendrá que resolverlo alguien", comentaba.

Pese a todos los inconvenientes vividos en este inicio liguero con los impagos y el pésimo césped, el Recre está en la zona media-alta de la tabla: "Los jugadores creo que van a dar todo lo que tiene. En unas condiciones que no son las correctas están trabajando sin quejarse y no hay que tener miedo ante eso sino buscar soluciones ante los problemas. Eso deben hacerlo si quieren salvar al Recre. Si dentro de un mes seguimos en la misma situación los jugadores se van a marchar. A partir de enero les deberán tres meses y se podrán ir. Estábamos convencidos de que este equipo este año iba a trabajar en unas condiciones normales dentro de lo que es la Segunda B, donde puede haber una tardanza en los pagos. Parece que hemos perdido la vergüenza a todo y hay que recobrar el sello que tiene este club con una afición tan importante".

Sobre qué tiene pensado hacer a nivel personal si los problemas económicos no se arreglan, el almeriense decía no tenerlo claro, pero desvelaba un secreto del pasado verano. Así, comentó que "si esto no se arregla no sé lo que realmente haría. No quería empezar este proyecto si no tenía una respuesta positiva y ante eso me dijeron que este iba a ser un año normal y yo me creí lo que me dijeron esas personas. Tengo confianza en que esto se va a arreglar. Prefiero hablar del partido y estoy súper convencido de que la gente que me dijo 'no te vayas', que yo realmente me iba a ir una semana antes de empezar la liga, tienen que dar una respuesta. Estoy sólo, sin mi familia, y a 600 kilómetros de ellos, y quiero que este escudo se defienda de otra manera. A mí me da pena ver el campo que tenemos y si faltan dos mil euros para resembrarlo deben buscarse. Me gustaría hasta que el autocar llevara el escudo del Recre. Hasta esas pequeñas cosas yo creo que se deberían tener en cuenta. Yo personalmente cuidaría esos detalles. Creo que representamos a un club muy importante y debemos sentirnos orgullosos de este escudo. Yo me desvivo no sólo por lo deportivo sino porque intenten resembrar el campo".

Sobre quienes son los que le dijeron que no se fuera en verano cuando tuvo sus dudas, el preparador del Decano explicaba que "hacéis preguntas que realmente sabéis las contestaciones. Yo quiero respuestas y ese día me iba porque no había respuestas. Mantuve una reunión y se me dijo que iba a ser un año normal y no lo tenemos. Yo no me caso con nadie y si algún día tengo que decir las cosas las diré. Creo todavía en esas personas, pero a algunos jugadores y empleados les deben ya tres meses. Y no vale con decir que ya lo cobraremos todo al acabar la temporada. Y qué pasa con el día a día. Ya pedí una reunión con ellos y quiero que me expliquen un poco. A veces las cosas hay que hablarlas más claras y decirlas como son. Esto o lo salvamos o no. El club no se puede salvar a medias. No se puede salvar una cosa y después tener estos problemas porque si la situación no es normal ni correcta no avanza".

En este sentido, añadía que "todos demandamos un poco más de información, aunque a veces eso es difícil si no hablamos claro. Creo que todo sería más fácil y a veces lo complicamos. Tampoco conozco mucho la situación y este club se ha salvado haciendo pagos muy importantes. Yo me pregunto que si se dio ese paso por qué ahora no se le paga a los que vienen. Hay que tener una mayor respuesta ante los inconvenientes que van surgiendo. Yo fui el viernes al estadio y le dije al consejo que quiero mantener una reunión para que nos digan que a donde vamos y espero que me den pronto una respuesta".

Del triunfo ante el Atlético Malagueño, Salmerón sacaba su lado más sincero y autocrítico: "Ha sido un partido horroroso. Hasta los cinco últimos minutos pensábamos que nos metíamos un gol en propia meta. Entre el campo y lo nerviosos que hemos estado, estos partidos lo normal es que los perdamos. Pero en ese sentido no queremos excusas. No se pueden dar tres pases seguidos en ese campo. No sólo tenemos buenos jugadores sino también buenas personas y eso es importante. Hoy el partido no ha sido bueno y no nos importa reconocerlo. Era un partido peligroso porque llegaba el colista aunque está bastante mejorado. Estábamos muy nerviosos. Hemos salvado los puntos pero sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas".