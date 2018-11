La plantilla explota y lee un comunicado: "Estamos molestos con el consejo y la propiedad, que son los responsables de los impagos"

Ricardo Ubric

A la conclusión del partido ante el Atlético Malagueño, los jugadores de la plantilla del Recre aparecieron por sorpresa en la sala de prensa del Nuevo Colombino y su capitán, Diego Jiménez, tomó la palabra para indicar que "queremos mostrar nuestro malestar en nuestro día a día. Ante las diferentes informaciones aparecidas en los medios hemos redactado un comunicado que pasamos a leeros a continuación". En el mismo mostraron su descontento ante los impagos del Decano y también ante la falta de soluciones desde el club, y es que apuntaron que nadie habla con ellos desde hace tiempo.

"Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos al defender esta camiseta y a esta afición que es el alma de este club y que pueden tener la seguridad de que todos los miembros de esta plantilla y de este cuerpo técnicos daremos el máximo en el día a día sin mirar el problema de los cobros y el estado de los medios que tenemos a nuestra disposición para el desempeño de nuestras funciones. Pero no podemos obviar las dificultades por las que estamos pasando. El estado de los campos de entrenamiento nos obliga cada día a pedir favores a otros clubes cercanos de la provincia para que nos dejen entrenar en sus instalaciones, y la situación del césped del estadio Nuevo Colombino, como ya todos sabéis, no es mucho mejor. A nivel particular ya hay compañeros que empiezan a tener problemas para gestionar su día a día. Todos tenemos que pagar un alquiler, unos gastos mensuales y algunos familias que mantener. Y no sólo los miembros de la plantilla y del cuerpo técnico sino también el resto de trabajadores del club, a los que se les adeudan algunas mensualidades, incluso más que a nosotros. Son dos o tres meses sin cobrar, dependiendo del caso", comenzaba diciendo Diego Jiménez.

Y en su lectura del comunicado colectivo redactado por la plantilla, el capitán del Decano añadía que "a través de este comunicado queremos hacer ver el malestar de los profesionales que trabajamos en este club ante la gestión que se está llevando a cabo por parte de la propiedad y del consejo, entendiendo que ambos son los responsables directos de la situación de estos impagos. Ningún representante de estos estamentos se ha dirigido a nosotros en los últimos 20 días para plantearnos solución alguna por lo que pedimos una solución lo antes posible ante la situación crítica que estamos empezando a vivir. Sabemos donde estamos, sabemos que esto es el Decano del fútbol español, sabemos que esto es Segunda B y que las condiciones son duras. Por todo ello estamos dispuestos a luchar contra todo, pero queremos ver que realmente se le está buscando una solución a este problema. Además, estamos llevando un día a día muy complicado. Los campos de entrenamiento no son aptos para entrenar y jugar y hay grandes dificultades para hacer los ejercicios que tenemos que preparar para estudiar al rival. Nos encontramos cada día con problemas nuevos y hoy por ejemplo no podemos ducharnos porque el agua sale fría y es algo que ya viene de partidos anteriores. La situación es muy precaria y queremos una solución. A día de hoy tenemos una desinformación total y la incertidumbre es muy grande. Sufrimos el día a día y esperemos que los problemas se arreglen pronto".