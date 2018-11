Manolo Sanlúcar: "El Recre se siente cómodo sin balón porque es muy vertical cuando lo recupera"

R. Ubric

Domingo, 4 noviembre 2018 | Leída 22 veces

fútbol > recre-atlético malagueño

Manolo Sanlúcar, el técnico del Atlético Malagueño, apuntó en la sala de prensa del Nuevo Colombino que "en general creo que hemos sido un equipo muy bueno en todo lo que hemos hecho en el terreno de juego durante los 45 primeros minutos y los 30 segundos de la segunda parte. En la primera parte nos faltó el remate y el gol y estuvimos bien con el balón, y sin balón ahogamos bien al Recre. Si jugaban en largo, que son verticales con Caye e Iago Díaz, queríamos estar bien atrás y estuvimos bastante bien. Pero al empezar la segunda mitad tuvimos dos pérdidas, que nos han castigado. La mejor versión del Recre está ahí, que tienen calidad para hacer gol en tres cuartos si recuperan el balón, y lo han hecho".

"La semana pasada nos ocurrió igual, que nos marcaron en el minuto 92 y hasta ahí habíamos sido superiores. Por el estado del terreno de juego tampoco queríamos arriesgarnos a sacar el balón jugado, pero en un error ahí ellos han acertado y después en una mano que no se sabe si era o no nos hicieron el segundo. Después hicimos el 2-1 pero ya no fuimos capaces de empatar. Sabíamos que íbamos a tener el balón porque el Recre se siente cómodo sin él, pero está claro que cuando recuperan son muy verticales y dan su mejor versión. El Recre tiene jugadores que deciden partidos. Tiene un magnífico equipo con un gran cuerpo técnico y una gran aficion. Y pido que ojalá puedan trabajar con la tranquilidad que merece un club como el Recreativo y se solucionen los problemas económicos que tienen sus profesionales", añadía en su valoracíón del encuentro y sobre el Decano.

Por último, sobre las opciones de permanencia del filial costasoleño Sanlúcar esgrimía que "el tiempo es quizás nuestro mejor aliado. Tengo experiencia de estos años en situaciones que se han revertido y la confianza que tengo es ver lo que el equipo hace en el campo. Debemos ser más certeros de cara al área rival y no cometer errores atrás. El equipo está creciendo y estoy confiando en estos jugadores y lo que falta es que nos acompañe un resultado y eso refuerce nuestro trabajo diario".