Un par de disparos de Iago Díaz despiertan al Decano (0-0, min. 26)

R. Ubric

Domingo, 4 noviembre 2018 | Leída 105 veces

fútbol > recre-atlético malagueño

Sorprendió el técnico del Recre, José María Salmerón, con su alineación inicial, y es que introdujo hasta tres novedades, quizás descontento con la imagen mostrada por su equipo en la anterior derrota liguera en el feudo del San Fernando. En defensa volvió al once Pina en el lateral derecho, pero el sacrificado no fue Diego Jiménez, que anda en un buen momento de forma y se colocó en el centro de la zaga junto a Israel Puerto, quedándose en el banquillo, por primera vez esta temporada Iván González (sólo no había jugado en la primera jornada por no tener el tránsfer internacional). En el sistema 4-2-3-1, Traoré se quedó en el banquillo y salió algo más adelantado que el africano Lolo Plá, que también, y al igual que Pina, se había caído de las últimas alineaciones del míster albiazul. Por último, la tercera novedad fue la entrada del canterano Víctor Barroso, titular por primera vez esta campaña, siendo en su caso el sacrificado un intermitente Alberto Quiles.

En los compases iniciales dominó un valiente Atlético Malagueño, que por ejemplo en los primeros ocho minutos de partido dispuso de hasta cuatro saques de esquina. Iván Jaime también probó fortuna con un lanzamiento lejano que abortó Marc Martínez. No se notaba la situación clasificatoria y el que parecía actuar como local e ir mejor en la tabla era el filial costasoleño. El césped del Nuevo Colombino seguía sin estar en buen estado, pero no es buen asunto, y no debería ser excusa, que casi siempre sean los equipos visitantes los que triangulan mejor el balón que el Decano. Iago Díaz y Víctor Barroso permutaban de banda para intentar que el conjunto onubense tuviera profundidad en las bandas, pero Samu Casado, el meta del Atlético Malagueño, seguía sin tener trabajo cuando ya se encaraba el ecuador del primer acto.

Reaccionó el Recre con un par de buenas acciones de Iago Díaz, sin duda una de las positivas noticias de este irregular inicio liguero de la escuadra albiazul. Su primer remate lo frenó bien colocado el cancerbero visitante y en el segundo su seco disparo raso se marchó desviado por poco. No debió verlo nada bien Salmerón cuando a la media hora de encuentro ya Salmerón sacó a calentar a Borja Díaz. El público empezaba a impacientarse y a pintar al Decano, y más después de que Marc Martínez, pleno de reflejos, evitara el 0-1 que parecía cantado en un cabezazo desde el borde del área pequeña de Joan Grasa. El delantero del Atlético Malagueño volvió a estar cerca de adelantar a un colista respondón y que estaba siendo superior a los onubenses, pero su remate se marchó por encima del larguero.

FICHA TÉCNICA:

0.- RECREATIVO DE HUELVA: Marc Martínez; Pina, Israel Puerto, Diego Jiménez, Pablo Andrade; Tropi, Fernando Llorente; Iago Díaz; Lolo Plá, Víctor Barroso; y Caye Quintana.

0.- ATLÉTICO MALAGUEÑO: Samu Casado; Ismael, Chica, Abqar, Juande; Alberto, Iván Jaime, Deco, Keidi; Hugo y Joan Grasa.

GOLES: No hubo.

ÁRBITRO: Amar Ahmed (colegio melillense).

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la undécima jornada liguera que se disputó en el estadio Nuevo Colombino.