Que los árboles no nos impidan ver el bosque (2-1)

R. Ubric

Domingo, 4 noviembre 2018 | Leída 575 veces

fútbol > recre-atlético malagueño

Decepcionante imagen la del Recre, al que sólo le salvó el triunfo, que al fin y al cabo pensarán los puristas que es lo que cuenta en el mundo del fútbol, algo que lógicamente no deja de ser una verdad como un templo. Tras una semana marcada por los impagos, no haber ganado al colista hubiese supuesto que la crisis se hubiese instalado en el vestuario del Decano, que por lo menos sacó el partido adelante y vuelve a acercarse a la zona alta. Lo que no quita para reconocer que el colista Atlético Malagueño que sólo había sumado un punto de 30 posibles, le dio un meneo en buena parte del encuentro y que una vez más el mejor jugador del equipo albiazul fue su portero, Marc Martínez. Mal asunto.

Sorprendió el técnico del Recre, José María Salmerón, con su alineación inicial, y es que introdujo hasta tres novedades, quizás descontento con la imagen mostrada por su equipo en la anterior derrota liguera en el feudo del San Fernando. En defensa volvió al once Pina en el lateral derecho, pero el sacrificado no fue Diego Jiménez, que anda en un buen momento de forma y se colocó en el centro de la zaga junto a Israel Puerto, quedándose en el banquillo, por primera vez esta temporada Iván González (sólo no había jugado en la primera jornada por no tener el tránsfer internacional). En el sistema 4-2-3-1, Traoré se quedó en el banquillo y salió algo más adelantado que el africano Lolo Plá, que también, y al igual que Pina, se había caído de las últimas alineaciones del míster albiazul. Por último, la tercera novedad fue la entrada del canterano Víctor Barroso, titular por primera vez esta campaña, siendo en su caso el sacrificado un intermitente Alberto Quiles.

En los compases iniciales dominó un valiente Atlético Malagueño, que por ejemplo en los primeros ocho minutos de partido dispuso de hasta cuatro saques de esquina. Iván Jaime también probó fortuna con un lanzamiento lejano que abortó Marc Martínez. No se notaba la situación clasificatoria y el que parecía actuar como local e ir mejor en la tabla era el filial costasoleño. El césped del Nuevo Colombino seguía sin estar en buen estado, pero no es buen asunto, y no debería ser excusa, que casi siempre sean los equipos visitantes los que triangulan mejor el balón que el Decano. Iago Díaz y Víctor Barroso permutaban de banda para intentar que el conjunto onubense tuviera profundidad en las bandas, pero Samu Casado, el meta del Atlético Malagueño, seguía sin tener trabajo cuando ya se encaraba el ecuador del primer acto.

Reaccionó el Recre con un par de buenas acciones de Iago Díaz, sin duda una de las positivas noticias de este irregular inicio liguero de la escuadra albiazul. Su primer remate lo frenó bien colocado el cancerbero visitante y en el segundo su seco disparo raso se marchó desviado por poco. No debió verlo nada bien Salmerón cuando a la media hora de encuentro ya Salmerón sacó a calentar a Borja Díaz. El público empezaba a impacientarse y a pintar al Decano, y más después de que Marc Martínez, pleno de reflejos, evitara el 0-1 que parecía cantado en un cabezazo desde el borde del área pequeña de Joan Grasa. El delantero del Atlético Malagueño volvió a estar cerca de adelantar a un colista respondón y que estaba siendo superior a los onubenses, pero su remate se marchó por encima del larguero.

Marc Martínez salvó nuevamente a su equipo lanzándose a los pies de Deco en otra buena acción combinativa de los visitantes. Tremendo lo del Recre en la primera mitad, y es que en 45 minutos creó el colista Atlético Malagueño más fútbol que el Decano en los diez partidos y medio de esta temporada. Se llegó al intermedio con pitada justificada un decepcionante conjunto onubense que lógicamente pondrá ahora como excusa para su mal fútbol los impagos, porque que se sepa el césped del Nuevo Colombino es el mismo para el conjunto local que para el visitante.

Comenzó la segunda mitad con algo más de equilibrio pero sin movimientos desde el banquillo. El Decano echaba de menos las llegadas por banda de sus dos laterales, y es que por ejemplo Pablo Andradre, probablemente influenciado por la lesión que sufrió hace un mes, no es el mismo del inicio del ejercicio. El brasileño, en su primera incursión con cierto peligro en el área del filial del Málaga, envió a las manos de Samu Casado una buena asistencia de Lolo Plá. El Decano, aprovechando la inexperiencia de su rival, se adelantó en el marcador en el minuto 58 tras un balón que condujo Tropi, cuya asistencia a Víctor Barroso provocó una gran parada del meta visitante, pero en el rechace Caye Quintana marcó a puerta vacía, anotando su cuarta diana del campeonato.

Salmerón cambió a Lolo Plá por Borja Díaz y acto seguido Víctor Barroso, que parece que sólo sabe hacer golazos, perforó con un disparo a la escuadra de falta directa el marco de un Atlético Malagueño que reaccionó tan sólo un minuto después, en el 64, con un buen remate de cabeza de Ismael tras un centro desde la banda derecha. De cara al tramo final, el preparador del Decano quitó del campo a Fernando Llorente, que tenía tarjeta amarilla, para dar entrada a Traoré, y después a Iago Díaz para ubicar a Alberto Quiles, por lo que Carlos Martínez, que regresó a la convocatoria después de perderse los últimos cuatro encuentros por lesión, se quedó en el banquillo.

Quiles se situó de delantero centro y Caye Quintana varió su demarcación hacia la banda. El Recre acabó sufriendo y Marc Martínez tuvo que enviar a saque de esquina un envenado rechace de Caye Quintana. Ganó tres puntos el Decano pero nuevamente sus sensaciones futbolísticas fueron bastante pobres. Se acerca a la parte alta pero más por la mediocridad de la categoría que por su nivel. Debe mejorar mucho si quiere pelear por el ascenso esta temporada. El colista le sacó los colores. Próxima estación: Marbella.

FICHA TÉCNICA:

2.- RECREATIVO DE HUELVA: Marc Martínez; Pina, Israel Puerto, Diego Jiménez, Pablo Andrade; Tropi, Fernando Llorente (Traoré, min. 69); Iago Díaz (Alberto Quiles, min 83); Lolo Plá (Borja Díaz, min. 61), Víctor Barroso; y Caye Quintana.

1.- ATLÉTICO MALAGUEÑO: Samu Casado; Ismael, Chica, Abqar, Juande; Alberto, Iván Jaime (Ramos, min. 84), Deco (Karamoko, min. 84), Keidi; Hugo y Joan Grasa (Joel, min. 63).

GOLES: 1-0, min. 58: Caye Quintana; 2-0, min. 63: Víctor Barroso; 2-1, min. 64: Ismael.

ÁRBITRO: Amar Ahmed (colegio melillense). Amonestó a los locales Israel Puerto, Víctor Barroso y Fernando Llorente y a los visitantes Chica y Abqar.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la undécima jornada liguera que se disputó en el estadio Nuevo Colombino.