6.280 electores de la UE pueden votar en Huelva en las elecciones municipales

Casi 73.000 ciudadanos de la Unión Europea residentes en Andalucía -en concreto, un total de 72.962, de los que 34.216 están en Málaga- figuran actualmente como electores que pueden votar en las elecciones municipales -que se celebrarán el 26 de mayo de 2019-, y más de 58.000 -exactamente, 58.122- en los comicios europeos, previstos para esa misma fecha.

Son datos recogidos por Europa Press procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha explicado que para dichos comicios podrán votar los ciudadanos de la UE residentes en España que tengan 18 años o más ese día. No obstante, para poder votar en esas elecciones, deben haber manifestado previamente su voluntad de ejercer ese derecho, trámite que ha sido posible realizar en los ayuntamientos de forma continuada desde el año 2006.

Quienes figuren inscritos en el censo electoral al haber manifestado con anterioridad su intención de votar en España mantienen su condición de electores sin necesidad de cumplimentar una nueva declaración, hasta que soliciten su exclusión o dejen de residir en España, según ha informado el INE en una nota de prensa.

En la actualidad, hay 407.784 electores de la UE en España para las elecciones municipales -un total de 72.962 en Andalucía- y 324.259 para las elecciones al Parlamento europeo, de los que 58.122 residen en la comunidad autónoma andaluza.

Málaga acumula las mayores cifras en Andalucía

Por provincias, Almería cuenta con 13.111 electores de la UE para las municipales y 10.254 para las europeas; Cádiz, con 4.522 para las locales y 3.699 para las europeas; Córdoba, con 3.947 y 3.726, respectivamente, y Granada, con 6.440 y 4.652. De igual modo, en la provincia de Huelva hay 6.280 electores de la UE para las municipales y 5.082 para las europeas; en Jaén, 780 y 624; en Málaga -que es la que acumula las mayores cifras-, 34.216 y 27.229, y Sevilla cuenta con 3.666 electores para las locales y 2.856 para las europeas.

Aunque Reino Unido ha manifestado su intención de salir de la UE el 30 de marzo de 2019, la Oficina del Censo Electoral (OCE), como previsión cautelar, no ha excluido a sus ciudadanos de la formación del censo electoral para estas elecciones municipales, así como para las del Parlamento europeo, si bien su inclusión dejará de tener efecto "en cuanto se produzca la separación de Reino Unido de la UE".

Los ciudadanos de la UE que quieran votar, estén registrados en el censo electoral y no hayan manifestado anteriormente su voluntad de ejercer el derecho de voto, deberán hacerlo, eligiendo si es para elecciones municipales, al Parlamento europeo o a ambos comicios. Para facilitar este trámite, la OCE va a enviar por correo postal una comunicación a 575.072 registrados en España a los que no se ha dirigido en anteriores elecciones y no han manifestado esa voluntad.

Entre las más de 575.000 comunicaciones a enviar figuran 90.556 a las ocho provincias andaluzas. La que concentra un mayor número de ellas es, de nuevo, Málaga, con 39.967, a la que siguen Almería, con 16.665; Huelva, con 8.866, y Granada, con 7.737. Por detrás de ellas se sitúan las provincias de Sevilla, con 7.312 comunicaciones; Cádiz, con 6.852; Córdoba, con 1.795, y, finalmente, Jaén, con 1.362.

Por su parte, quienes residiendo en España no estén inscritos en el Padrón municipal deberán acudir a su ayuntamiento a empadronarse y realizar la manifestación de voluntad cumplimentando el modelo de impreso disponible en el consistorio. El plazo para manifestar la voluntad de votar en las próximas elecciones municipales y al Parlamento europeo finaliza el 30 de enero de 2019.

Las provincias con mayor número electores de la UE para las elecciones municipales son Alicante (60.144), Madrid (54.975) y Málaga (34.216), que son también las que tienen mayor número de electores para los comicios al Parlamento europeo. En concreto, Alicante cuenta con 47.810, Madrid, con 43.579, y Málaga, con 27.229.

Por su parte, las provincias con mayor número de comunicaciones a enviar son Barcelona (79.875), Madrid (72.522) y Alicante (57.713).