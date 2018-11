La Andaluza lo tiene claro: Mario Hernández no juega en el Recre por "la incompetencia de un empleado del club"

huelva24.com

Desde la Federación Andaluza de Fútbol lo tienen claro. El delegado onubense del ente federativo, José Antonio Fernández, destacó en declaraciones a la tertulia recreativista de Teleonuba recogidas por el portal albiazules.es que "el Recreativo nos debe unos 550.000 euros. Se llegó a un acuerdo este verano y el acuerdo era que con fecha tope el 31 de diciembre de este año se haría efectivo el pago de todo el dinero".

Dejó claro que "si no se paga se bloquearán los derechos federativos el 1 de enero y no se podrá reforzar el equipo en el mercado de invierno, y a esperar que se haga efectivo el 30 de junio para poder competir en la categoría que le corresponda el año que viene. De momento nos tenemos que quedar con la palabra del alcalde, que fue quién negoció".

Asimismo, Fernández habló de la situación en la que se encuentra Mario Hernández, jugador del Recre, aclarando que "ha habido algún empleado del club que le ha echado la culpa a la Federación Andaluza de Fútbol, cuando ha sido su propia incompetencia la que ha perjudicado al jugador".

"El jugador tiene licencia con el Atlético Onubense. Se inscribió en tiempo y forma como jugador con licencia del filial del Recreativo. Si es cierto que el club quiere contar con el jugador para el primer equipo, pero no lo hace constar en la Federación. No hay una llamada, no hay un fax, no hay un correo electrónico, no hay un mensaje de WhatsApp que diga que necesitan que el jugador se inscriba en la Federación Española de Fútbol antes del 31 de agosto para poder jugar con el primer equipo. Como no se solicita, el área de licencia estaba tremendamente ocupada ese fin de semana porque estaban gestionando y validando licencias de equipos que terminaban ese fin de semana su periodo de inscripción, que era Tercera División y Segunda B. Como ese jugador no se plantea que es para el primer equipo, se deja para la semana siguiente para validar su inscripción en División de Honor. Mario Hernández solo puede jugar ahora mismo en el Atlético Onubense y podrá jugar en enero con el primero, aunque estén los derechos federativos bloqueados. Está todo tramitado", explicó en declaraciones a la tertulia recreativista de Teleonuba el delegado onubense de la Real Federación Andaluza de Fútbol.

En cuanto a la posibilidad de que algún canterano, como David Alfonso, pueda dar el salto al primer equipo y que obliga a ello a nivel federativo, José Antonio Fernández dijo que "si no está la licencia tramitada antes del 31 de agosto no puede jugar. Me refiero a todos los que estén validados, o sea todo pagado".