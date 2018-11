El runrún: Cortés completa su viaje al PP

Viernes, 2 noviembre 2018 | Leída 90 veces

confidencial

En aquel momento, Juan José Cortés dijo preferir mantener su independencia y no afiliarse al partido entonces presidido por Mariano Rajoy, con quien trabajaría para reformar el Código Penal y conseguir un endurecimiento de penas para determinados delitos. No era el PP, sin embargo, el primer partido que pretendió su ‘fichaje’. Un año antes, UPyD, la formación por entonces liderada por Rosa Díez, le propuso ser su candidato a la Alcaldía de Huelva. Cortés se dejó querer y aunque amagó con aceptar el reto, rechazó el ofrecimiento. Durante los últimos años, ha compaginado su labor de predicador en la iglesia evangélica que fundó en Tomares (Sevilla), con la referida asesoría del PP, que a punto estuvo de irse al traste por su presunta implicación en el tiroteo ocurrido en El Torrejón en 2011, caso por el que fue juzgado y absuelto de varios delitos, incluido el de intento de homicidio y tenencia ilícita de armas. En 2012 también aceptó otro cargo, en este caso de asesor en materia de exclusión social para el Ayuntamiento de Sevilla –presidido por Juan Ignacio Zoido–. Pero si las relaciones de Cortés con los responsables nacionales del PP se enfriaron a raíz de su paso por el banquillo, el congreso del pasado verano y la victoria de Pablo Casado han supuesto un punto de inflexión, hasta el punto de anunciar el pasado jueves, por boca del propio Casado y en la capital onubense, su afiliación al Partido Popular. Es imposible obviar que la noticia llega justo a un mes de los comicios autonómicos y que el paso al frente de Cortés puede considerarse más que oportuno, especialmente cuando VOX –con quien pesca en el mismo caladero electoral– ha conseguido que el padre de Marta del Castillo les preste su apoyo en la inminente campaña andaluza, después de haberlo hecho con los populares en las de 2014. ¿Será esta afiliación del onubense preludio de un compromiso más directo con el PP? ¿Se ha tratado sólo de un 'favor' de cara a la campaña andaluza o lo veremos formando parte de alguna lista en el futuro?



'Willi', ¿rumbo a Madrid? Y ya que hablamos de listas, no podemos pasar por alto el mensaje que dejó el presidente nacional del partido el pasado jueves respecto al futuro político de Guillermo García Longoria. Cuando todos suponíamos que su no presencia en la lista del PP al Parlamento de Andalucía no tenía más explicación que la ‘vendetta’ de la dirección provincial contra quien encabezó el apoyo onubense a Pablo Casado en el congreso del pasado verano, el propio líder nacional del partido dejó otra posibilidad encima de la mesa: que la carrera política de ‘Willy’ no se encamine al Hospital de las Cinco Llagas sino hacia la Carrera de San Jerónimo. Pocos datos dio presidente ‘popular’ al respecto, pero el hecho de que asegurara que el onubense era alguien a quien querían tener “muy cerca” parece reservarle un escaño del Congreso de los Diputados –o en su defecto, del Senado–.



El ‘Iker Casillas’ que pudo jugar en el Recre. Cuando los futbolistas, como otros deportistas, empiezan a enfilar en final de su carrera, comienzan a realizar balance de su trayectoria, afloran recuerdos y hasta se atreven a contar cosas que en su momento callaron. Y es así como de repente nos enteramos que hay un ‘Iker Casillas’ que pudo jugar en el Recreativo de Huelva. Hablamos del portero internacional peruano Leao Butrón, que tiene 41 años y jugó con su selección la clasificación para el Mundial de Rusia. Ha desarrollado toda su carrera en su país y ahora milita en el Alianza de Lima, pero ha reconocido en una entrevista que tuvo ofertas de México y Argentina y también hubo una opción de jugar en España. Según el mismo relata el movimiento fue más cosa de su hábil representante que de un interés real por parte del Recre. "Yo tuve una oportunidad de ir al Recreativo de Huelva (España) una vez. Eso fue tema del representante que creía que yo era Iker Casillas y yo quería irme nada más. Eso fue en el 2008 cuando ya salieron campeones de la Eurocopa. Incluso 'Chemo' me pidió que jugara un partido, me concentré, lo hice muy bien y luego ya viene el tema de mi representante que no quiero ni recordarlo", aseguró en la entrevista Butrón.