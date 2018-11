Toledo: "Tenemos demasiada ansiedad, pero hay que reaccionar cuanto antes"

huelva24.com

Antonio Toledo ha incidido en la previa del encuentro del domingo en Logroño en la racha del primer equipo Sporting Puerto de Huelva, que aún no conoce la victoria en esta temporada: "prácticamente, lo que estamos comentando en las últimas semanas, que todavía estamos comenzando, todavía queda mucha liga pero, claro, cada semana queda un partido menos y creo que tenemos que reaccionar cuanto antes. Siempre comentamos que el próximo partido sea el de la reacción y esperamos que definitivamente Logroño sea el fin de esta mala racha y podamos sumar nuestra primera victoria".

"No queremos recurrir a lo de siempre, a si hemos tenido mala suerte, a si hemos aprovechado las ocasiones. Yo creo que el equipo, para resumir, hizo un muy buen primer tiempo, fue superior al Rayo, tuvimos las ocasiones. El Rayo llegó una vez, nos hizo el tanto que después fue a la postre el de la victoria pero quizás el equipo ahí sufrió una frustración bastante importante y en la segunda parte no hicimos las cosas como las habíamos hecho en la primera. El equipo no fue el mismo. Pecamos de meter demasiados balones frontales al área del Rayo y ahí se nos fueron nuestras opciones", continuó el técnico.

El entrenador del primer equipo sportinguista continuó diciendo que "sabemos que fuera de casa siempre los rivales plantean muchas dificultades. Nuestro equipo quizás tiene demasiada ansiedad, tenemos que intentar dejar esa ansiedad fuera. Sé que ellas tienen muchísimas ganas de que llegue esa primera victoria, pero esa primera victoria tiene que llegar no solamente jugando con corazón y con ganas, sino poniendo fútbol, aprovechando las ocasiones, y sabemos que en Las Gaunas vamos a tener a un rival que viene de ganar al Sevilla 3-4, que estará con la moral a muy tope y, por tanto, sabemos las dificultades del partido pero tenemos que sobreponernos a esos factores y tratar de conseguir el triunfo, que nos hace muchísima falta".

En cuanto al rival, recordó que se trata de un recién ascendido que "ha hecho un equipo prácticamente nuevo" para jugar en la Liga Iberdrola, "ha hecho un equipo con muchísimas incorporaciones, jugadoras importantes ya de reconocida valía en la liga de Primera División, como Jade, como Saray, por ejemplo, y jugadoras extranjeras, han fichado a varias jugadoras extranjeras. Es un equipo que está sorprendiendo porque ha competido en todos los partidos excepto ante el Atlético de Madrid, que por lógica perdió con amplitud, pero en el resto de partidos nadie les ha ganado por más de un gol, todos resultados muy cerrados: empates, victoria mínima, derrotas mínimas, y, por tanto, está demostrando que es un equipo competitivo y con gente arriba bastante importante".

Tiene "claro" también, por experiencia propia, que no poder entrenar el equipo local en el terreno de juego donde se disputan los partidos, Las Gaunas, es un hándicap, "pero ellos saben que es su escenario para toda la temporada, van a jugar todos los partidos en Las Gaunas, que es un plus bastante importante para un equipo recién ascendido. Es un escenario que ya de por sí motiva a todas las jugadoras, jugar en un estadio como Las Gaunas. Yo espero que sea un partido bonito, un partido vistoso, y que podamos conseguir la victoria".

La situación del equipo, último en la clasificación, no es crítica, pues una victoria haría ver la situación de otra manera: "estamos ahí, de momento. Yo les decía ayer a ellas que con todo lo mal que estamos haciendo estamos a un partido de poder estar por encima del descenso y, por tanto, es un partido importante. Sabemos que ellas estarán diciendo lo mismo en el vestuario suyo, que ganando un partido se quitan de momento a un rival directo en la lucha por el descenso, pero nosotros, a pesar de ser un partido fuera de casa y que no nos han salido bien las cosas, tenemos que sobreponernos y pensar solamente en ganar".