Casado asegura en Huelva que el PP romperá la "inercia" que está "arruinando" a Andalucía tras 40 años de PSOE

Jueves, 1 noviembre 2018 | Leída 81 veces

anuncia la afiliación al partido de juan josé cortés

En un acto en Huelva, acompañado por el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, tras visitar las hermandades del Rocío de Huelva y de Emigrantes antes de su participación en la Magna Rociera de Huelva, ha señalado que su formación es "un partido unido que mira hacia adelante" y que va a ser capaz de "romper el techo de cristal" en la comunidad andaluza.

Durante su discurso, ha subrayado la calidad de la candidatura andaluza y su programa de cara a las próximas elecciones del 2 de diciembre, en las que salen "a ganar y a cambiar" Andalucía y a darle "un horizonte de ilusión" tras 40 años de socialismo y de "malas posiciones morales".

Por ello, ha dejado claro que estará muy presente en esta campaña en Andalucía porque nota que "cada vez hay más hartazgo de la política de la Junta y más ilusión en torno al proyecto de Juanma Moreno", al que ha mostrado su total apoyo porque "lo que quiere hacer con Andalucía es lo que ya hizo en el Gobierno, cuando fue secretario de Estado" y para ello cuenta con un programa en el que recoge "la bajada de impuestos, la eliminación de la burocracia o la mejora de la Educación y la Sanidad".

"Juanma Moreno quiere que haya libertad en la elección en educación, con mejores infraestructuras y con leyes que permitan que los niños tengan la misma calidad educativa en España como en otros países de Europa con los que tienen que competir en un mundo cada vez más globalizado", ha remarcado Casado, quien ha defendido, por otro lado, "la libertad de elección médico y hospital, con unas listas de espera en línea media con el resto del país y con médicos igual de cuidados que en otras comunidades". En este punto, ha precisado que la queja de su partido "no es a los médicos, a los profesores o a los alumnos, sino a quienes gestionan esos servicios públicos".

Por otro lado, Casado ha anunciado que Juan José Cortés, padre de Mari Luz Cortés, la niña asesinada en Huelva hace diez años, presente en el acto, ha decidido afiliarse al Partido Popular. A su juicio, es "un referente, un ejemplo de lucha cívica y moral que lidera la sociedad civil para que se mantenga la prisión permanente revisable y que no haya inseguridad en las calles con criminales no arrepentidos".

Moreno: "Son una elecciones "históricas"

Por su parte, Juanma Moreno, durante su intervención, ha precisado que estos comicios "no son unas elecciones más sino que son las elecciones de Andalucía porque es su momento histórico para que miremos al futuro de una vez por todas". Por ello, Moreno ha vuelto a retar a la candidata del PSOE, Susana Díaz, a debatir "cara a cara donde quiera, como quiere y cuando quiera, que estamos aquí dispuestos", al tiempo que ha asegurado no entender que en la televisión pública andaluza "no propongan un debate entre los dos únicos candidatos que podemos ser presidentes de la Junta", cuando según ha recordado, en términos informativos, es "el que más audiencia genera, el que más expectación genera".

Moreno se ha preguntado por qué "le tiene tanto miedo Susana Díaz a un cara a cara con Juanma Moreno, por qué no quiere debatir y contrastar opiniones para que toda Andalucía lo vea, sobre educación, sobre sanidad, sobre empleo, sobre el futuro de esta tierra".

"Si ella quiere –ha continuado Juanma Moreno– para que tengamos este debate, que yo tenga otro debate con Juan Marín y otro con Teresa Rodríguez, lo tendré. Y si quiere que lo tenga con el vecino de allí atrás, con él también lo tendré. Yo no tengo miedo, porque tengo principios, tengo fortaleza, tengo equipo y tengo las ganas de comerme el mundo por esta tierra".

Por último, ha lamentado "la incoherencia de Ciudadanos, que está llegando a niveles insólitos. No se puede absorber y soplar a la vez y al final la cabra tira al monte".

Moreno también ha tenido palabras para la provincia de Huelva, de la que ha apuntado que "es maravillosa, un diamante en bruto que hay que pulir y que el PSOE no ha querido y yo quiero colocarla en el sitio que le corresponde".

También han intervenido en el acto la cabeza de lista del PP por Huelva y actual secretaria general del PP andaluz, Loles López, y el número dos y presidente del PP onubense, Manuel Andrés González, y Casado precisamente se ha referido a la citada candidatura, a la que considera "ganadora".