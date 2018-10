El runrún: Una factura de miedo

Miércoles, 31 octubre 2018 | Leída 73 veces

La aventura se desarrolla en las calles del municipio y se usarán edificios públicos y privados para realizar pruebas, así como las calles, parques o plazas del pueblo. Se trata de un juego de rol en vivo donde los participantes son a su vez los protagonistas, que deben pasar miedo superando pruebas y trabajando en equipo con otros supervivientes para evitar caer en las garras de los no muertos. Más de 20 provincias españolas han acogido ya alguna de estas veladas de terror con bastante éxito, pese a que tomar parte en el show no es gratuito, como pueden imaginarse. La entrada de ‘superviviente’ sale por 25 euros, mientras que la de ‘zombie’ cuesta 15 –con el maquillaje a cuenta de la organización–. En el caso de Gibraleón, donde las entradas están agotadas, tomarán parte en el evento más de 550 personas, según confirmó la empresa a huelva24.com. Aunque en este caso podríamos decir que el éxito tiene truco: el Ayuntamiento de GIbraleón será el encargado de abonar la práctica totalidad del importe de las entradas, ya que sólo tendrán que pagar 3 euros los ‘supervivientes’ y será gratis para los ‘zombies’, algo que no es ni mucho menos habitual en el resto de citas ‘zombies’ de Andalucía y el resto de España, donde los fans de este tipo de experiencias han de pagárselo de su bolsillo. Imaginamos, en cualquier caso, que la empresa habrá hecho una rebajita al Consistorio, pues echando cuentas la factura de los muertos vivientes a las arcas municipales podría ascender a más de 10.000 euros, una cantidad muy respetable teniendo en cuenta que se trata de una opción de ocio muy específica y de la que no podrán disfrutar la gran mayoría de olontenses.

¿Apocalipsis en La Merced? Estamos en el 31 de octubre, en el que se ha popularizado la noche de Halloween, esa fiesta americana que se está arraigando en España, donde tiene cabida el terror, los disfraces… y también los sucesos extraños. Qué se lo digan a los vecinos del barrio de La Merced y adyacentes cuando vieron perturbada su normalidad rutinaria este miércoles por un auténtico sonido apocalíptico. Así lo han calificado algunos en las muchas conversaciones que, tanto en persona como a través de las redes sociales, han tratado el asunto. Vayamos a los hechos. Todo el mundo sabe que el reloj de la catedral de La Merced toca las campanas para marcar las horas en punto, algo normal y cotidiano. Pues no se sabe muy bien por qué lo emitido hoy dista mucho de eso y era un sonido continuo y estridente que más bien parecía una alarma, pero que viniendo del templo religioso parecía un aviso del fin del mundo. Y es que había que recordar que la escena se completaba con el cielo negro propio del día lluvioso imperante y que se sumó a la orquesta el sonido martilleante de las bocinas dee los coches en un atasco que se había formado. Un cuadro total. Y claro, siendo el día que es y las ganas de sacarle punta a todo, pues es lógico, que se hable de que es producto de algo paranormal, un Poltergeist, cosa de brujas, había quién bromeaba con el cambio de hora y hasta un hombre decía en un supermercado que era porque estaban robando en la catedral… además de la obvia y aburrida teoría de que se dio un fallo técnico, con desagradables consecuencias pero ni mucho menos por las que lamentar nada. Los presentes hablan de más de 30 minutos insoportables, que causaron bastante extrañeza y que después todo volvió a la normalidad. Pero a partir de la medianoche…

María Martín, indignada con Pepe Fernández. No es la primera vez que el concejal socialista responde con monosilabos y casi como que pasando del tema cuando los partidos de la oposición le hacen preguntas al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva sobre la delicada situación económica por la que atraviesa el Recre. Ya en varias ocasiones enfadó a Rafael Gavilán, de Mesa de la Ría, o a Jesús Amador, de Participa Huelva. Y también ha llegado ahora la indignación de María Martín, la portavoz de Ciudadanos, que en el pleno de este miércoles consultó al dueño del Decano sobre cómo está la situación actual de los impagos a los trabajadores del club albiazul y como se está buscando dinero para pagar las múltiples deudas que asfixian a la entidad recreativista. Pepe Fernández respondió diciendo que no tenía información sobre esos temas. Y en las redes sociales María Martín apuntaba que "lo mínimo es que nos informe y sobre todo no faltar el respeto o que nos tome por tontos... Fernández, todo esto te estallará en las manos".