Manolo Santana: "No estamos consiguiendo enganchar a la gente joven al San Roque"

"Hay que felicitar a los que de una manera u otra han permitido que lleguemos a esta edad vivos. Creo que sin duda lo mejor ha sido la Copa Federación por como lo vivió y lo celebró el pueblo más allá de por la trascendencia del torneo de conquistar un título oficial a nivel nacional. Fue algo histórico porque llenábamos el campo en los cuartos de final, en las semifinales... Recuerdo con mucho cariño cuando pasamos en Baracaldo en la ronda de penaltis y la gente se bañó en la fuente al aire libre en Lepe pese a que era pleno invierno. Y cuando llegamos en avión a las diez y media de un miércoles por la noche nos estaban esperando 500 aficionados en el aeropuerto de Sevilla. Eso fue una hazaña que pude vivir en primera persona. Ahora estamos intentando resucitar ese empeño y esas ganas e ilusión por el club de nuestros amores, porque ahora estamos todos un poco dormidos", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre si cree que los momentos gloriosos que ha vivido el San Roque regresarán, se mostraba optimista pero también hacía una reflexión: "Creo que la ida y la vuelta de los aficionados es cíclica en todos lados. Aquí tenemos un problema con la gente joven, ya que los que estamos aquí no hemos conseguido enganchar a la juventud. Es nuestra asignatura pendiente y eso lo estamos pagando. Creo que hay mucho que hacer en ese aspecto. Creo que se puede recuperar la etapa gloriosa que tenemos e igual no hemos sabido tocar la fibra que hay que tocar. Esta afición se ha estado codeando con equipos del nivel de Recre, Murcia, Málaga o Cádiz, y ahora parece que jugar contra los equipos de Tercera División parece algo menor".

Y sobre la reciente derrota de su equipo en Conil, Santaba explicaba que "todos nos enfadamos, no sólo el míster. Un rival te puede ganar porque es mejor que tú o porque haya circunstancias arbitrales, pero esta vez no tuvimos actitud con C, sobre todo en los primeros minutos porque regalamos los dos goles. El equipo no estuvo a la altura de lo que se merece este club, no pudimos adaptarnos a ese campo y no supimos competir".