Borja Díaz sobre los impagos: "Lo que nos preocupa es la desinformación"

Miércoles, 31 octubre 2018

El centrocampista del Recre Borja Díaz ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva después del entrenamiento y comenzaba su alocución refiriéndose a los impagos del Decano. "Ya estamos a final de mes y la verdad es que es un tema que nos preocupa un poco. Tenemos desinformación y no sabemos muy bien cómo van a ir los plazos y eso es lo que realmente nos preocupa un poco. Vamos a esperar a ver si en estos días nos dan algún comunicado o alguna solución o algo de información para poder hacernos a la idea", explicaba.

Pese a que el rival de este domingo marcha colista de la clasificación, Borja Díaz aseguraga que sería un error que el Decano saltara relajado al terreno de juego albiazul: "Ya sabéis por lo que se caracteriza la Segunda B, y es porque cada rival te puede crear problemas. Hemos visto al Málaga B y al final por pequeños detalles no están consiguiendo resultados. Es un equipo joven, con mucha calidad y que nos creará problemas, pero en casa no se nos pueden ir los tres puntos. Es un rival que está abajo, pero que al Almería B el pasado domingo le pudo hacer varios goles. Si no ganamos aparecerá la presión, pero hay que hacer un balance cada bloque de partidos y no dejarse guiar sólo por uno porque los tres puntos valen igual que en Marbella o en otro sitio. No soy de los que piensan que por ganar dos partidos seguidos vas a estar arriba o por perder dos abajo".

Por último, Borja Díaz aludía a las intermitencias del conjunto onubense en la creación de juego en estas primeras diez jornadas ligueras diciendo que "el campeonato está muy igualado y vemos equipos de arriba que pierden puntos contra los de abajo. Veo bien al equipo, en buena dinámica, y creando una buena familia, que no es algo fácil de construir. Creo que estamos compitiendo bien y que estamos mereciendo más puntos de los que llevamos. El otro día perdimos un partido por encajar un gol pronto y en Segunda B ya sabemos que es difícil remontar. Somos un equipo muy sano y todos vamos a una. Es verdad que hay fases del juego en las que nos ha costado llevar el peso del partido por diversos motivos. No queremos echar balones fuera diciendo que es solo por culpa dle campo. Con balón nos cuesta, como a todos los equipos de la categoría, pero iremos mejorando. Cuando el Colombino y los campos de entrenamientos estén mejor, también mejoraremos porque somos un equipo al que le gusta tener el balón".