El Recre debe… hasta de callarse

Ricardo Ubric

Miércoles, 31 octubre 2018 | Leída 60 veces

No se ven más que nubarrones en el oscuro panorama futuro del Recre. Siguen viniendo curvas y no es nada fácil ser optimista. Hasta mayo no esperen otra cosa. Nunca fue tan fácil jugar a visionario. Más deudas, más préstamos, imposibilidad de fichar en el mercado invernal, excusas, hastío, buitres que se acercarán en privado y público, vergüenza ajena a nivel nacional… Y al final, y una vez utilizado el Decano como juguete electoral por unos y por otros, lo dejarán abandonado a su suerte y la afición será la que nuevamente deberá acudir al rescate.

Es curioso, sonrojante y hasta cínico el discurso de los que piensan y dicen que el Recre cerraría sin agobios la presente temporada con alrededor de un millón de euros. Se ve que no estudiaron matemáticas en el colegio, o que se les han pegado algunas de las artimañas de Pablo Comas, ya que en ese millón sólo incluyen los sueldos a los futbolistas, los dos pagos a Hacienda y el montante correspondiente a la Seguridad Social. Y yo me pregunto: qué hay de los préstamos con Eurosamop y Krypteia Capital (que ya suman cerca de dos millones de euros), qué hay de lo que cuestan las mejoras en el césped del Nuevo Colombino y de la Ciudad Deportiva, qué hay del IVA de los abonos, qué hay de los sueldos que se le deben a los empleados y a los exempleados, qué hay de los acreedores que amenacen con embargar al club si no cobran de manera urgente lo que se les debe, qué hay del más de medio millón que se le debe a la Real Federación Andaluza de Fútbol, qué hay del sueldo de Carlos Hita (al que por cierto también le deben varias nóminas)… Todo eso no está incluido en el millón de euros, por lo que es de lógica y de sentido común deducir que es mentira lo del millón y que las deudas y los préstamos aumentarán de aquí a mayo. ¿A quién quieren engañar?

Lo que pasa es que en el Decano no hay punto medio, y a lo mejor es hasta entendible viendo el quemazón diario que tienen que tener el alcalde, Gabriel Cruz, su fiel escudero Pepe Fernández y los miembros del consejo de administración albiazul con lo que siguen encontrándose en el día a día del club. O todo es oscurantismo, secretismo y miedo a hablar, o todo son mentiras (o medias verdades) y guiños populistas cuando se comparece públicamente. Para decir lo que dicen, casi mejor que sigan callados. Créanme, hay muchísima zozobra. Todo lo que se dice es calculado. Los ‘whatsap’ están a la orden del día. El Recre, como bien dice mi amigo y compañero Fran Barbosa, parece ‘Juego de Tronos’. O ‘House of Cards’, añadiría yo. Por un lado es un marrón, pero por otro un caramelo muy goloso. Por lo de siempre, por su capacidad de quitar y poner alcaldes en las dos últimas décadas. Así que cuando escuchen a alguien de la zona noble de la entidad albiazul dar pena y poner excusas piensen que es verdad, pero también piensen que todo tiene su truco, su estrategia y su premio: cuatro años más en la poltrona del Ayuntamiento de la capital. Donde se debe estar de lujo. El Recre es un sentimiento, eso no lo vamos a negar ahora, pero también una máquina de dar votos. Es política, es negocio, y ya como tercera opción en el orden de prioridades, es fútbol. Y eso es así, le guste o no a la gente. Ya parece que el entrenador, José María Salmerón, se va dando cuenta de donde se ha metido. Y me da a mí, y ojalá me equivoque, que podría acabar como José Luis Oltra. Es decir, contando la realidad una semana tras otra pero vilipendiado por unos y por otros por quejica y saliendo asqueado después de pelear en inferioridad de condiciones. Y al pobre le acusarán de quejica y de no ser hombre de club. Al tiempo. El Decano sólo tiene nombre en Segunda B. Por lo demás, es un equipo del montón. A día de hoy. Llegarán tiempos mejores en los que por ejemplo no sucedan episodios tan tristes como el de Mario Hernández. Y aquí no dimite ni dimitirá nadie.

El Ayuntamiento está haciendo últimamente buenas migas con las peñas, el Recre Trust con el consejo de administración del Decano y Eurosamop con Krypteia. Son tres partes bien diferenciadas. Huelga decir que el más listo de la clase en esta lucha de poderes, en este Recre sinsentido, con más jefes que indios y cada vez más acostumbrado a improvisar y a lanzar balones adelante, es Juanma López. Nunca reconocerá Gabriel Cruz el pésimo acuerdo al que llegó con Eurosamop. Desde Madrid Juanma López todavía debe estar descojonándose de la risa. A ganar dinero, con sus respectivos intereses, y a colocar aquí a entrenadores y a jugadores que en muchas ocasiones son de medio pelo y ni siquiera superan a lo que había en casa. En verano nos venden la moto y casi todos picamos, y después llegan los impagos, el bajo rendimiento de los futbolistas, las carencias en las infraestructuras, la desidia, el aburrimiento y los celos y rencores. Aquí es mentira que haya unidad y todos vayan a una. Eso ocurrió cuando se echó a Pablo Comas. Y pare usted de contar. El alcalde fue valiente con ese movimiento, pero más lo fue incluso el Trust, que sigo pensando que ahora debería adoptar una actitud algo más beligerante si no queremos lamentarnos dentro de un tiempo. El alcalde venderá eternamente que libró al Recre de la desaparición, pero lo que lógicamente nunca le oiremos decir es que nunca le devolverá el millón de euros a los aficionados que participaron en la campaña de salvación ni los casi diez millones a los ciudadanos onubenses que pusieron dinero de sus impuestos para solucionar el caos albiazul con Hacienda. Y digo bien, nunca. Y es muy duro y decepcionante que aquí todo Dios mire para otro lado y no se hagan manifestaciones por eso. Debe ser que los datos que sitúan a Huelva como la provincia con más paro de España son erróneos. Ese es el nivel de nuestros políticos. El Recre es intocable, y así nos va como ciudad.

Se avecina un final de año nuevamente dramático. No hay que temer por la desaparición, pero sí porque sea otra temporada de transición en lo deportivo y funesta en lo institucional. No habrá venta negociada y mientras tanto nos entretendremos con tópicos semanales aludiendo a que ‘estamos deseando vender pero no a cualquiera para que no pase lo mismo que con Gildoy’. Falso. Nunca ha habido voluntad desde el Equipo de Gobierno de soltar el Decano. Pliegos de pantomima que no podían conducir a nada si sigue sin haber conclusiones de la auditoría forense, si sigue sin convocarse la Junta de Accionistas, si sigue sin saberse la deuda real del club, si continúan ocultándose datos a los posibles compradores… Esto es más simple de lo que parece. Con Eurosamop dentro, nadie va a llegar a adquirir el Recre. Y dentro del surrealismo que lleva invadiéndonos casi una década, resulta que Krypteia es socio de Eurosamop y que organiza el Trofeo Colombino al que menos público acudirá de la historia pese a sus nulas relaciones con el Ayuntamiento y el consejo de administración. Y después el alcalde nos vende que Krypteia no es nadie. Y encima tenemos que tragar. Acojonante, vamos. Lo dicho, que debería hasta de callarse porque para decir cosas de ese tipo y cabrearnos es mejor seguir haciendo el canelo y esperar a que en mayo de una vez por todas ocurra algo que dé un mínimo de estabilidad y termine con la eterna zozobra actual. Milongas, cuentos chinos y tonterías nos va a dar tiempo a leer y escuchar tela. Pero bueno, cada uno ya es mayorcito para ir sacando sus propias conclusiones. Digo yo.