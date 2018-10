El runrún: El gracioso de la ORA

Martes, 30 octubre 2018 | Leída 324 veces

No hay más que echarle un vistazo al papelito para comprobar que algo no cuadra y que su conductor, sospechamos que de nuestra provincia vecina, se ha dejado llevar por su pasión futbolera al introducir los datos de su coche en el parquímetro. Como ven, donde debería aparecer la matrícula, no se le ocurrió nada mejor que escribir el grito de guerra de la afición cadista. ¿Simpático? Pues sí, y además nadie puede negar que no pasara por caja, pero parece un riesgo innecesario –máxime cuando al parecer es algo habitual– depender del sentido del humor del controlador de la zona ORA para ser o no multado. Recordar que la obligación de identificar nuestro coche con nuestro número de placa no es más que el modo que tiene la empresa concesionaria de evitar que si retiramos el vehículo antes del tiempo abonado no podamos entregárselo a otro usuario para que consuma ese tiempo que resta de aparcamiento, por lo que esperamos que estos ataques de fiebre amarilla no terminen costándole un disgusto al protagonista de nuestro runrún.

¿Qué piensa Juan José Cortés de que el padre de Marta del Castillo se haya unido a VOX?. Las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina. Se celebrarán el próximo día 2 de diciembre y ya todos los partidos se están posicionando. Uno de ellos es VOX, que ha anunciado el fichaje sorpresa y estrella de Antonio del Castillo, cuando se esperaba que en el caso de entrar en política lo iba a hacer de la mano del Partido Popular. Realmente el sevillano no estará incluido en las listas del grupo liderado por Santiago Abascal, pero sí que prestará apoyo en varios mitines y comparecencias públicas. El padre de Marta del Castillo, unido por un dolor común, ha tenido siempre muy buena relación con el onubense Juan José Cortés, padre de la pequeña Mari Luz, que le ha mostrado a través de su perfil de la red social Facebook su apoyo por la decisión tomada respecto a VOX: "Antonio, deseo lo mejor para ti y para tu familia en esta nueva etapa que has decidido emprender. Sabiendo que la única manera de seguir viviendo con algo de esperanza es continuar una Batalla que sólo nosotros entendemos, aunque el resto de células andantes no nos comprendan y se presten a la crítica fácil. Ellos no saben que nos agarramos a un clavo ardiendo para intentar aliviar nuestro dolor aportando nuestro granito de arena, y a veces, solo recibimos golpes como el burriquillo que lleva a cuesta una carga imposible de soportar, yo te entiendo y miles de personas también, aunque a veces el cruzar de una orilla a otra sea misión imposible y el resto de los mortales no lo aprueben, ya el hecho de intentarlo es un gesto de valentía. Tienes todos mis respetos y el de mi familia, somos heridos de guerra y compañeros de habitación en un hospital donde la utopía nos hace creer a veces, que somos guerreros invencibles, pero la verdad es que nuestras miradas desprenden una herida más profunda y perpetua, como el torero herido de muerte que es llevado a enfermería y quiere terminar la faena sin saber que le queda un halo de vida sin perder la esperanza. La gente no sabe que aunque nuestros corazones sigan latiendo nuestras almas murieron el día que murieron nuestro hijos y que lo único que nos mantiene en pie es la lucha por una Justicia Justa. Da igual el color de la bandera que lleves, o el partido que apoyes, nuestra lucha será siempre la misma. Les pido el máximo respeto por la decisión que ha tomado mi querido amigo, al igual que la puede tomar cualquier otro ciudadano español. Nosotros también tenemos el derecho de apoyar a quien creamos conveniente. Yo sigo donde siempre y hagas lo que hagas serás algo más que un buen amigo. Un abrazo Antonio y Familia. Estaréis siempre en mi corazón. Y no sufráis más de lo necesario".

Nichos ‘impagados’, a la vista de todos. Nos cuentan que andan revueltos algunos vecinos de Punta Umbría por la decisión del Ayuntamiento de informar, vía cartel pegado en el nicho y a la vista de todas las personas, de informar/reclamar los impagos de los mismos. No ha sentado nada bien a los morosos –algunos han llegado a asegurar, según hemos podido saber, que es que no lo son, que hay equivicaciones- que se han encontrado el desagradable anuncio, pero fuentes del consistorio señalan que, ni es la primera vez, ni es Punta Umbría la única que utiliza este procedimiento para avisar a los interesados. Y que solo lo hace a los que no puede localizar por ninguna otra vía. Hombre, en los tiempos del whatsapp y de la ‘hiper’comunicación, igual mejor buscar otro método que no siente tan mal…