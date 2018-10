El fiscal delegado de Medio Ambiente optará a la jefatura mientras que la teniente fiscal descarta presentarse

Agencias

30 octubre 2018

por el momento es el único que optará al cargo

El fiscal delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía de Huelva, Alfredo Flores, va a optar a ser fiscal jefe de Huelva y ya está preparando su candidatura, cuya fecha límite de presentación es el 6 de noviembre después de que el pasado sábado el Ministerio de Justicia abriera el plazo para ello.

Por el momento Flores es el único que optará al cargo, ya que la teniente fiscal, Isidora Solís, que también se presentó en 2005 y 2015, ha descartado hacerlo ahora por motivos personales. Todo ello después de que el que ha sido hasta hace unos días el fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, tomara posesión hace unos días como fiscal jefe de Sevilla tras la marcha de María José Segarra a la Fiscalía General del Estado.

En declaraciones a Europa Press Alfredo Flores ha señalado que, por el momento, es la única persona que opta a este puesto, ya que, "por ahora, nadie de otra Fiscalía provincial ha dicho nada al respecto". No obstante cualquiera podría presentarse cumpliendo los requisitos, tales como llevar diez años de antigüedad.

Sería la cuarta vez que Flores se postula a dirigir la Fiscalía onubense después de intentarlo en 2005, 2010 y 2015, cuando también se presentó Isidora Solís y Luis Fernández Arévalo, siendo nombrado éste último. Entre los principales puntos de su proyecto destaca "la mejora de instalaciones y medios para optimizar al máximo el trabajo y la apertura de la Fiscalía a la ciudadanía para explicar lo que hacemos", entre otros.

Por su parte, contra todo pronóstico, Isidora Solís ha decidido que no optará al cargo. "Estoy en otra etapa, me quiero jubilar en tres años, antes de culminar el mandato de cinco, y no me parece honesto", ha precisado.

Finalmente, a finales de este año o a principios del próximo, el Consejo Fiscal decidirá quién será el fiscal jefe de Huelva, al que por el momento solo aspira un candidato, hijo del que fuera fiscal jefe de Sevilla durante 19 años, Alfredo Flores.